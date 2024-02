Κοινωνία

Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ - Περιφέρεια Αττικής: "Κατέβηκαν" παράνομες αφίσες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα τελευταία δύο εικοσιτετράωρα έχουν ξηλωθεί περισσότερες από 200 αφίσες του ΣΥΡΙΖΑ, στην Αθήνα.

-

Με εντατικούς ρυθμούς τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής συνέχισαν όλη τη νύχτα το ξήλωμα των αφισών στις κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας, με κυριότερες αυτές που αφορούσαν το 4ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς τοποθετήθηκαν νέες κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας,μετά την προχθεσινή αφαίρεση τους.

Τα τελευταία δύο εικοσιτετράωρα από τους πιο κεντρικούς δρόμους -Συγγρού, Πειραιώς, Λ. Αθηνών, Γρ. Λαμπράκη και Π. Ράλλη έχουν κατέβει περισσότερες από 200 αφίσες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, «είναι αποφασισμένος να εφαρμόσει μέχρι κεραίας τη νομοθεσία και να βάλει οριστικά τέρμα στην παράνομη αφισοκόλληση -πρακτική, που πέρα από τη ρύπανση του περιβάλλοντος, αποτελεί αποδεδειγμένα και κίνδυνο και για τους οδηγούς», αναφέρουν συνεργάτες του, υπενθυμίζοντας ότι δεν "χαρίστηκε" ούτε στον πρόεδρο του ΛΑΟΣ και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος γέμισε τους δρόμους με 406 αφίσες στις αρχές Φεβρουαρίου. Γεγονός το οποίο πέρα από την άμεση αποξήλωση τους επέφερε στο κόμμα του και το ανώτερο προβλεπόμενο από τον νόμο, πρόστιμο των 30.000 ευρώ.

«Εξίσου τσουχτερή θα είναι η «λυπητερή» που θα παραλάβει προσεχώς και το κόμμα της Κουμουνδούρου, αφού και σε αυτή την περίπτωση αναρτήθηκαν εκατοντάδες αφίσες και μάλιστα σε δύο δόσεις», ενημερώνουν συνεργάτες του κ Χαρδαλιά, τονίζοντας ότι «Εξαιρέσεις δεν γίνονται για κανέναν και με καμία δικαιολογία» και ότι ο περιφερειάρχης «δεν κάνει ποτέ τα στραβά μάτια για ό,τι σχετίζεται με την εφαρμογή του νόμου και τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών».

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο - Ληστεία μίνι μάρκετ: “Κρατούσα τον πλάστη και του πετούσα πράγματα, ένιωθα ότι υπερασπιζόμουν τους εργαζομένους μου”

Γάζα: Το σχέδιο του Νετανιάχου για μετά τον πόλεμο

ΣΥΡΙΖΑ – Ζαχαριάδης: Ασφαλώς και θα υπάρξει υποψηφιότητα απέναντι στον Κασσελάκη