Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ – Περιφέρεια Αττικής: “Ξηλώθηκαν” παράνομες αφίσες (εικόνες)

Μήνυμα Χαρδαλιά για την αφισορύπανση εστάλη τη νύχτα της Τρίτης, με το ξήλωμα αφισών από την Αθήνα.

Στο άμεσο ξήλωμα παράνομης αφισοκόλλησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (για την προβολή του 4ου Συνέδριο του κόμματος, από 22 έως 25 Φεβρουαρίου στο κλειστό του Tae Kwo Do), σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας προχώρησε χθες βράδυ η Περιφέρεια Αττικής, σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας (Ν.4954/2022 - ΦΕΚ 136Α').

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι δεν προτίθεται να κάνει καμία απολύτως εξαίρεση στο ζήτημα της αφισορύπανσης, έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας να αφαιρέσουν άμεσα όλες τις αφίσες του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ που ειχαν αναρτηθεί, ενοψει του συνεδριου.

Τα συνεργεία της Περιφέρειας εργάστηκαν όλο το βράδυ για την απομάκρυνση των αφισών ενω σύντομα θα επιβληθούν και τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Υπενθυμίζεται ότι είναι η δεύτερη φορά που ο Νίκος Χαρδαλιάς προβαίνει σε ανάλογη κίνηση, καθώς πριν από λίγες ημέρες συνεργεία της Περιφέρειας κατέβασαν παράνομη αφισοκόλληση του προέδρου του ΛΑΟΣ και επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης "Μάχη για την Αττική" Φίλιππου Καμπούρη, επιβάλλοντας και τα σχετικά πρόστιμα.

«Είναι πράγματι παράδοξο το πώς ο κ. Κασσελάκης ευαγγελίζεται την "Προοδευτική Αντεπίθεση" που διαφημίζει», σχολίαζαν σκωπτικά συνεργάτες του Περιφερειάρχη Αττικής επικαλούμενοι το κεντρικό σύνθημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που φιγουράρει στις παράνομες αφίσες με αφορμή το Συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης την Πέμπτη στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου. «Όπως φαίνεται, για κάποιους ο σεβασμός στο περιβάλλον εξαντλείται σε επικοινωνιακά τσιτάτα και προσχηματικες αναφορές. Όταν μιλάμε για ποιότητα ζωής στην πόλη μας και για σεβασμό στους νόμους του κράτους, ΣΥΡΙΖΑ και ΛΑΟΣ αποδεικνύονται, δυστυχώς, στην πράξη ένα και το αυτό. Μία μόνο λέξη ταιριάζει και στους δύο: υποκριτές», πρόσθεταν με νόημα.

