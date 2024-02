Κοινωνία

Κυψέλη -Σταυρούλα Γκουγκουλιά: Νεκρή η 53χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήρθαν οι απαντήσεις DNA από τον βιολογικό πατέρα της γυναίκας.

-

Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και τη διασταύρωση του DNA έλαβαν την Πέμπτη τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και με αυτά ταυτοποιήθηκε και τυπικά πως η σορός, που είχε εντοπιστεί ανοικτά του Πόρου τον περασμένο Αύγουστο ανήκει στην 53χρονη Σταυρούλα από την Κυψέλη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί τον ίδιο μήνα.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Πειραιά, που έχει πραγματοποιήσει τη νεκροψία - νεκροτομή, δεν υπάρχει ίχνος εγκληματικής ενέργειας, με τους αξιωματικούς της Ασφάλειας να πιστεύουν ότι έχουν να κάνουν με ένα δυστύχημα.

Και το λένε αυτό, γιατί έχουν στη διάθεσή τους τη μαρτυρία πολίτη, ο οποίος είχε δει την 53χρονη στην παραλία του Φλοίσβου να βγάζει τα ρούχα της, να μένει με το μαγιό και να μπαίνει στη θάλασσα για να κολυμπήσει, ενώ ο ίδιος άνθρωπος την επόμενη μέρα και πάλι είδε τα υπάρχοντα τής 53χρονης στο ίδιο σημείο.

Η γυναίκα έπαιρνε αντικαταθληπτικά χάπια και είναι πιθανό να της προκάλεσαν κάποια αδιαθεσία, να έχασε τις αισθήσεις της και να πνίγηκε.

Τα θαλάσσια ρεύματα μετέφεραν το κορμί της στη νήσο Πλατιά, ανοικτά του Πόρου, όπου ένα παραπλέον σκάφος είδε τη σορό και κάλεσε το λιμενικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο - Ληστεία μίνι μάρκετ: “Κρατούσα τον πλάστη και του πετούσα πράγματα, ένιωθα ότι υπερασπιζόμουν τους εργαζομένους μου”

“Παλαιοχριστιανός”: Το τεστ DNA, η Σεβαστή και η διπολική διαταραχή (βίντεο)

Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ - Περιφέρεια Αττικής: "Κατέβηκαν" παράνομες αφίσες