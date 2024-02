Πολιτική

Μη Κρατικά Πανεπιστήμια: Στη Βουλή το νομοσχέδιο

Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο για τα Μη Κρατικά ΑΕΙ.

Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή (στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων) το τελικό σχέδιο του νομοσχεδίου « Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου-Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» από τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκο Πιερρακάκη.

Η συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων προγραμματίζεται να ξεκινήσει την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου και να ολοκληρωθεί σε τέσσερις συνεδριάσεις.

Το τελικό κείμενο θα εισαχθεί στην Ολομέλεια στις 7 Μαρτίου και θα ψηφιστεί την επομένη 8 Μαρτίου, ημέρα κατά την οποία προγραμματίζεται να μιλήσει και ο πρωθυπουργός ,Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εισηγητής της νέας Δημοκρατίας θα είναι ο βουλευτής Βοιωτίας, Λευτέρης Κτιστάκης.

Το κείμενο του νομοσχεδίου έχει υποστεί αλλαγές μετά την δεκαήμερη δημόσια διαβούλευση, στη διάρκεια της οποίας κατατέθηκαν 1506 σχόλια, πολλά από τα οποία κρίθηκε ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα το τελικό κείμενο να έχει υποστεί αλλαγές σε σχέση με το αρχικό σχέδιο και να έχει περισσότερα από 205 άρθρα.

