Europa Conference League: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μάθανε τους αντίπαλούς τους

Πότε θα διεξαχθούν οι νοκ-άουτ αγώνες των δύο ομάδων.

Διεξήχθη σήμερα (23/2) το μεσημέρι, η κλήρωση για την φάση των "16" του Europa Conference League στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να μαθαίνουν τους αντίπαλούς τους

Με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ θα αναμετρηθεί ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν το πρώτο παιχνίδι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 7 Μαρτίου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 14/3.

Την Ντιναμό Ζάγκρεμπ θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος» θα δώσει το πρώτο παιχνίδι στην Κροατία στις 7 Μαρτίου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Τούμπα στις 14/3.

