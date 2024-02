Οικονομία

Αγρότες: Στα μπλόκα μέχρι νεοτέρας, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σαββατοκύριακο αποφάσεων για τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Ενίσχυση των μπλόκων μέχρι τη Δευτέρα.

-

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Να παραμείνουν στα μπλόκα έως και την Δευτέρα αποφάσισαν οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα. Τη μορφή των κινητοποιήσεων θα την αποφασίσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο μετά από πανελλαδική σύσκεψη.

Ενισχύουν τα μπλόκα τους, παραμένουν σε αυτά τουλάχιστον μέχρι και την Δευτέρα οι αγρότες, οπότε και θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. για την αναθεώρηση της νέας Κοινής Αγροτικής πολιτικής.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων για τον συντονισμό των δράσεων. Ήδη έχει ανακοινωθεί διαμαρτυρία μέσα στην πόλη της Καρδίτσας, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία ενισχύεται με αγρότες και οχήματα το μπλόκο στο τελωνείο των Ευζώνων, όπου την Δευτέρα προγραμματίζεται μεγάλο παναγροτικό συλλαλητήριο.

«Δεν θα κλείνουμε δρόμους, θα προχωρήσουμε σε άλλες μορφές κινητοποιήσεων που η Ελλάδα δεν έχει ξαναδεί. Θα χτυπήσουμε εκεί που πονάνε, θα κλείνουμε για φορτηγά που φέρνουν αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα, ακόμα και διυλιστήρια», λέει αγρότης απότο μπλόκο Νησελίου.

Το ραντεβού του πρωθυπουργού με τους αγρότες της Θεσσαλίας έχει κλειδώσει και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Μαρτίου, είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλία και θα έχει ως αποκλειστικό θέμα συζήτησης τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel.

Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Παιονίας και ο Αγροτικός Σύλλογος Κιλκίς ανακοινώνει ότι, «Την Δευτέρα 26/2/24 και ώρα 12:00 διοργανώνουμε Παναγροτικό συλλαλητήριο στο μπλόκο του τελωνείου Ευζώνων, με τη συμμετοχή από μπλόκα της Κ. Μακεδονίας και όχι μόνο! Καλούνται οι αγρότες, οι λοιποί επαγγελματικοί κλάδοι και όλοι οι πολίτες να παραβρεθούν, για να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση και σε όλη την Ευρώπη!».





Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΚΑ: Ανοίγει τον Απρίλιο - Λειτουργικό το στέγαστρο Καλατράβα

Θεσσαλονίκη: Πήγε την γυναίκα του στη δουλεία και την... μαχαίρωσε

“Παλαιοχριστιανός”: Το τεστ DNA, η Σεβαστή και η διπολική διαταραχή (βίντεο)