Οικονομία

Στη φυλακή υπάλληλος Περιφέρειας για παράνομες άδειες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως θησαύριζε ο υπάλληλος; Η απάντηση της Περιφέρειας και τα μέτρα εναντίον του

-

Μετά την αποκάλυψη πως υπάλληλος της περιφερειακής ενότητας Εύβοιας, έβγαζε έναντι αμοιβής παράνομες άδειες σε χειριστές μηχανημάτων, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχώρησε σε τρία μέτρα προκειμένου να βάλει φρένο στη συνέχεια αυτής της παρανομίας.

Η ανακοίνωση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μετά την προφυλάκιση του υπαλλήλου της Π.Ε. Εύβοιας, ο οποίος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, της υπεξαγωγής εγγράφων, της δωροληψίας και της ψευδούς βεβαίωσης, και με σχετικές εντολές του Περιφερειάρχη Φάνη Σπανού:

Κατέθεσε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας (προκειμένου να συμμετάσχει στην ποινική διαδικασία ως πολιτική αγωγή), για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

Θέτει σε αργία τον υπάλληλο, σύμφωνα με τα κατά Νόμο προβλεπόμενα για περιπτώσεις προφυλάκισης. Υπενθυμίζεται ότι ετέθη σε αναστολή καθηκόντων αμέσως μετά τη σύλληψη του, όπως προβλέπεται.

Προχωρά σε επανέλεγχο των μη σύννομα εκδοθεισών επαγγελματικών αδειών, ώστε να ανακληθούν όσες διαπιστωθεί ότι έχουν ελλιπή δικαιολογητικά ή άλλες πλημμέλειες.

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΚΑ: Ανοίγει τον Απρίλιο - Λειτουργικό το στέγαστρο Καλατράβα

Θεσσαλονίκη: Πήγε την γυναίκα του στη δουλεία και την... μαχαίρωσε

“Παλαιοχριστιανός”: Το τεστ DNA, η Σεβαστή και η διπολική διαταραχή (βίντεο)