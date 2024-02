Τεχνολογία - Επιστήμη

ΗΠΑ - Σελήνη: από το “Apollo” στο.... “Odysseus” (βίντεο)

Η αποστολή σηματοδοτεί την επιτυχή επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στη σεληνιακή εξερεύνηση

Μετά από μια οκταήμερη πτήση, το μη επανδρωμένο σκάφος προσεδάφισης "Odysseus" της αμερικανικής Intuitive Machines προσγειώθηκε με ασφάλεια στη σεληνιακή επιφάνεια κοντά στον κρατήρα Malapert A στο νότιο πόλο της Σελήνης,

Η αποστολή σηματοδοτεί την επιτυχή επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στη σεληνιακή εξερεύνηση για πρώτη φορά μετα από 52 χρόνια, όταν έληξε το πρόγραμμα Apollo το 1972.

Ο Οδυσσέας έφτασε στο φεγγάρι. Για πρώτη φορά από την εποχή του Apollo, ένα αμερικανικό διαστημόπλοιο προσγειώθηκε στη Σελήνη.

Πρόκειται για ένα ρομπότ ιδιωτικής εταιρείας χωρίς πλήρωμα, που χρηματοδοτήθηκε από τη NASA για να ανοίξει το δρόμο στους Αμερικανούς αστροναύτες, που σχεδιάζουν να επιστρέψουν στον κοσμικό γείτονα της Γης μέσα σε αυτή τη δεκαετία.

Το Odysseus (Οδυσσέας), που κατασκευάστηκε από την Intuitive Machines, εταιρεία με έδρα το Χιούστον, προσγειώθηκε κοντά στον σεληνιακό νότιο πόλο την Πέμπτη (ξημερώματα Παρασκευής ώρα Ελλάδας), μετά από μια τελική κατάβαση κατά την οποία οι χειριστές έπρεπε να στηριχθούν σε πειραματικό σύστημα προσγείωσης.

Your order was delivered… to the Moon! ??@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU — NASA (@NASA) February 22, 2024

Odysseus, @Int_Machines’ uncrewed Moon lander, is targeted to touch down at the lunar South Pole at 5:30pm ET (2230 UTC) Feb. 22. Watch live with us as this Moon delivery brings science instruments to study the region. https://t.co/7U0WfJG56b pic.twitter.com/9JXBdD4y6K — NASA (@NASA) February 22, 2024

