Μηνιγγίτιδα - Πάτρα: η φοιτήτρια δίνει “μάχη για την ζωή” της

Τι αναφέρουν γιατροί και διδάσκοντες στο Πανεπιστήμιο για την κατάσταση της υγείας της κοπέλας και τις συνθήκες την στιγμή της κατάρρευσης της.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών που διαγνώστηκε με κεραυνοβόλο μηνιγγίτιδα.

Η 20χρονη παραμένει διασωληνωμένη στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Πατρών.

Η καθηγήτρια και διευθύντρια της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Φωτεινή Φλίγκου, που από την πρώτη στιγμή μαζί με την ομάδα της έδωσαν αγώνα για να την κρατήσουν στη ζωή, είπε στην «Πελοπόννησο»: «Παραμένει στη Μονάδα με πλήρη υποστήριξη και σε πολύ βαριά γενική κατάσταση».

Η αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας Λένα Αλμπάνη, επίσης σε δηλώσεις της στην ίδια εφημερίδα ανέφερε ότι η 20χρονη κοπέλα φοιτούσε στο Τμήμα Μαθηματικών, το οποίο τελεί υπό κατάληψη τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. «Η φοιτήτριά μας προχθές το απόγευμα πήγε στο Τμήμα, όπου είχε συνέλευση για τη συνέχιση ή όχι της κατάληψης. Κι ενώ βρίσκονταν εκεί, όπως μας περιέγραψαν οι συμφοιτητές της, ξαφνικά αισθάνθηκε αδιαθεσία και την έβαλαν σε μία καρέκλα να καθίσει. Μέσα όμως σε λίγα δευτερόλεπτα κατέρρευσε και έμεινε αναίσθητη. Αμέσως κάλεσαν το ασθενοφόρο και τη μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Όπου, όπως ενημέρωσε ο καθηγητής και πρώην αντιπρύτανης Μάρκος Μαραγκός, διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα και μάλιστα καλπάζουσα και για τον λόγο αυτό απαιτήθηκε η διασωλήνωσή της».

Ιχνηλάτηση των επαφών της

Το Πανεπιστήμιο Πατρών μερίμνησε για ιχνηλάτηση των επαφών της 20χρονης φοιτήτριας. Με δεδομένο ότι το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στους συμφοιτητές της και στις οικογένειες, η κ. Αλμπάνη ανέφερε ότι «ενημερώθηκε η Δημόσια Υγεία και ο ΕΟΔΥ και μας έδωσαν σαφείς οδηγίες, τις οποίες και εφαρμόσαμε. Δηλαδή έγινε απολύμανση στα Τμήματα Μαθηματικών και Βιολογίας που γειτνιάζουν και φυσικά οι χώροι αυτοί έμειναν κλειστοί. Μέσω των φοιτητών που ήταν κοντά στη φοιτήτρια εντοπίσαμε τους φοιτητές που ήταν εκεί μαζί της και τους χορηγήθηκε προληπτική θεραπεία, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε είναι δύσκολο να τους εντοπίσουμε όλους, διότι το Τμήμα τελεί υπό κατάληψη, γι’ αυτό και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Τμήματος κυκλοφορήσαμε ανακοίνωση που ενημερώνει όσους βρέθηκαν στον χώρο της κατάληψης να πάνε στο νοσοκομείο για να γίνει σωστή ανίχνευση».

Επιπρόσθετα, η κ. Αλμπάνη υπογραμμίζει ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από τη στιγμή που ελήφθησαν όλα τα μέτρα. Δεν πρόκειται για κάποια επιδημία. Είναι η εποχή που έχουμε κρούσματα μηνιγγίτιδας».

