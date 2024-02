Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα: Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε φοιτήτρια - Διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο

Ποια η κατάσταση της υγείας της νεαρής κοπέλας. Ποια μέτρα έλαβε το Πανεπιστήμιο για την προστασία των υπόλοιπων φοιτητών.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστήμιο Πατρών, για φοιτήτρια που διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα.

Το συμβάν επιβεβαίωσε στην ενημερωτική ιστοσελίδα της Πάτρας Τhebest.gr o πρύτανης του εκπαιδευτικού ιδρύματος Χρήστος Μπούρας.

Η νεαρή που είναι φοιτήτρια του τμήματος Μαθηματικών και που συμμετείχε στην κατάληψη με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με αρκετούς συμφοιτητές της, νοσηλεύεται και η κατάστασή της φέρεται να είναι σοβαρή.

Το κορίτσι αισθάνθηκε αδιαθεσία την Τετάρτη κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης του Συλλόγου Φοιτητών Μαθηματικών Πάτρας για την κατάληψη που γινόταν στο πανεπιστήμιο και ξαφνικά κατέρρευσε. Αμέσως διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε, καθώς η κατάστασή της κρίθηκε κρίσιμη.

Ανησυχία υπάρχει στους φοιτητές των τμημάτων Βιολογίας και Μαθηματικών, οι οποίοι συστεγάζονται, ενώ την Πέμπτη 22.02 το κτίριο θα παραμείνει κλειστό για απολύμανση.

