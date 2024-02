Κοινωνία

Δικαστήρια: Αλαλούμ με την αποχή των δικηγόρων

Διαφορετικές αποφάσεις από τους συλλόγους Αθηνών και Πειραιά και διαφορετική στάση ανάλογα με το αν πρόκειται για ποινική δίκη ή πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης υποθέσεων funds.

Με ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, γνωστοποιεί ότι από τη Δευτέρα (28/2), αναστέλλεται η αποχή, μετά από απόφαση που πάρθηκε κατά πλειοψηφία. Επίσης στην ανακοίνωση τονίζεται πως ο ΔΣΑ αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αναστολή της στοχευμένης αποχής από τις διαταγές πληρωμής και τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης υποθέσεων Τραπεζών και funds.

Στην ανακοίνωση ωστόσο, εκφράζεται για μία ακόμη φορά την έντονη αντίθεσή του στις νέες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Σε αντίθεση με τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, αυτός του Πειραιά αποφάσισε για τα μέλη του την αποχή από τις ποινικές δίκες μέχρι τις 4 Μαρτίου, από δίκες funds μέχρι τις 11 Μαρτίου και καθολική αποχή στις 28 Φεβρουαρίου, ανήμερα της τραγωδίας των Τεμπών.

