Μπακς: “Διπλός” Αντετοκούνμπο και νίκη για τα “ελάφια”

Οι Μπακς επιβλήθηκαν εκτός έδρας των Τίμπεργουλβς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σημειώνει ακόμη ένα double-double.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε ακόμη ένα double double και οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στην εκτός έδρας νίκη επί των Τίμπεργουλβς με 112-107. Ο Ελληνας άσος, τελείωσε τον αγώνα με 33 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλός για τα «ελάφια» ήταν και ο Ντέμιαν Λίλαρντ, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους, μοίρασε 10 ασίστ και μάζεψε εννέα ριμπάουντ. Ο Μπρουκ Λόπεζ πρόσθεσε 16 πόντους για τους Μπακς, ενώ από την ομάδα της Μινεσότας, ξεχώρισαν ο Αντονι Εντουαρντς με 28 πόντους και ο Καρλ Αντονι Τάουνς με 22 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Στα αξιοσημείωτα της βραδυάς και το ντεμπούτο του Ντανίλο Γκαλινάρι με τους Μπακς, καθώς αγωνίσθηκε για πέντε λεπτά, με απολογισμό ένα ριμπάουντ κι ένα κλέψιμο.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μινεσότα-Μιλγουόκι 107-112

107-112 ΛΑ Λέϊκερς-Σαν Αντόνιο 123-118

123-118 Ατλάντα-Τορόντο 121-123

121-123 Φιλαδέλφεια-Κλίβελαντ 104-97

104-97 Γκόλντεν Στέιτ-Σάρλοτ 97-84

97-84 Πόρτλαντ-Ντένβερ 112-127

112-127 Χιούστον-Φοίνιξ 114-110

114-110 Μέμφις-ΛΑ Κλίπερς 95-101

95-101 Οκλαχόμα-Ουάσινγκτον 147-106

147-106 Νέα Ορλεάνη-Μαϊάμι 95-106

