Σπέτσες: Σκότωσαν αδέσποτες γάτες - Έρευνα της Αστυνομίας και σε παλιές καταγγελίες

Πώς εντοπίστηκαν τα νεκρά ζώα. Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των στελεχών του Αστυνομικού Τμήματος Σπετσών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες θανάτωσης 4 αδέσποτων γατών στην περιοχή του Αγίου Ελευθερίου στις Σπέτσες.

Προηγήθηκε καταγγελία κατοίκου της περιοχής, η οποία είχε εντοπίσει τις γάτες το πρωί της Παρασκευής 16.02. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, τα νεκρά ζώα μεταφέρθηκαν σε κτηνιατρείο.

Παραγγέλθηκε η λήψη βιολογικών υλικών, η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και η μεταφορά των ληφθέντων βιολογικών υλικών στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε αυτεπάγγελτη δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, ενώ διερευνάται η ύπαρξη τυχόν πρόσθετων καταγγελιών που έχουν υποβληθεί στην τοπική δημοτική Αρχή.

Στη σχετική ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών αναφέρεται: «Η Ελληνική Αστυνομία, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πιστή τήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων, θέτοντας ως στόχο την εξάλειψη περιστατικών κακοποίησης και βασανισμού τους.

Στο πλαίσιο αυτό, βάσει ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων, εφαρμόζει αστυνομικές δράσεις σε ολόκληρη την επικράτεια, αποσκοπώντας στην πλήρη αντιμετώπιση του φαινόμενου της κακοποίησης των ζώων.

Προς τον σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί και η τηλεφωνική γραμμή «10410» στην οποία οι πολίτες μπορούν να καλούν για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγείλουν περιστατικά κακοποίησης ζώων.

Περισσότερες πληροφορίες, με χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές, για την προστασία των ζώων συντροφιάς υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο https://www.astynomia.gr/odigos-tou-politi/chrisimes-symvoules/symvoules-gia-tin-prostasia-ton-zoon-syntrofias ».

