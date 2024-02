Κόσμος

Γυναικοκτονίες στην Βιέννη: Πέντε δολοφονίες γυναικών σε 24 ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανικό έχουν προκαλέσει πολλαπλά περιστατικά γυναικοκτονιών στην Αυστρία. Ένα από τα θύματα ήταν ανήλικο.

-

(εικόνα αρχείου)

"Μάυρη Παρασκευή" χαρακτηρίζουν δημοσιεύματα την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου, καθώς 4 γυναίκες και μία έφηβη δολοφονήθηκαν στη Βιέννη.

Η αστυνομία στη Βιέννη ερευνά τον θάνατο τεσσάρων γυναικών και μιας έφηβης που συνέβησαν σε ένα 24ωρο.

Πιο συγκεκριμένα, τρεις γυναίκες μαχαιρώθηκαν μέχρι θανάτου από άνδρα σε οίκο ανοχή. Ένας ύποπτος συνελήφθη.

Ακόμη, μία 51χρονη γυναίκα και η 13χρονη κόρη της βρέθηκαν νεκρές σε ένα διαμέρισμα στην περιοχή Erdberg – περίπου 12 χιλιόμετρα (από όπου συνέβη το άλλο περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πατέρας του κοριτσιού θεωρείται ύποπτος για στραγγαλισμό, αναφέρει το δημοσίευμα του BBC.

Δημοσιεύματα περιέγραψαν την ημέρα ως «Μαύρη Παρασκευή» και ζήτησαν επείγουσα δράση για να σταματήσει η βία κατά των γυναικών.

Τα πτώματα τριών γυναικών βρέθηκαν σε ένα κτίριο στην κεντρική συνοικία Brigittenau γύρω στις 21:00 τοπική ώρα (20:00 GMT) αφού ένας μάρτυρας κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο ύποπτος, τον οποίο η αστυνομία περιέγραψε ως 27χρονο υπήκοο Αφγανιστάν, βρέθηκε κρυμμένος κοντά στον οίκο ανοχής με ένα μαχαίρι στο χέρι.Το κίνητρο της δολοφονίας είναι προς το παρόν ασαφές.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δολοφονίες συνδέονται μεταξύ τους με τους ακτιβιστές να ζητούν επείγουσα δράση για να σταματήσει η βία κατά των γυναικών.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία τουλάχιστον 319 γυναίκες σκοτώθηκαν στην Αυστρία μεταξύ 2010 και 2020 - κυρίως από άνδρες συντρόφους ή πρώην συντρόφους.

Ειδήσεις σήμερα:

Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κασσελάκης ζητά επίσπευση της ομιλίας του

Γεωπονική Σχολή - Επεισόδια: Φωτιά σε λεωφορεία και ΙΧ (εικόνες)

Κακοκαιρία: Κυριακή με έντονες βροχές, καταιγίδες και νοτιάδες