Μαξίμου: Συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ υπό τον Μητσοτάκη

Συνεδριάζει το πρωί της Δευτέρας το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στις 10:00 θα προεδρεύσει στην τακτική συνεδρίαση του κυβερνητικού συμβουλίου εθνικής ασφάλειας, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 12:30, ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στη δεξίωση που παραθέτει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου προς τιμήν του Διπλωματικού Σώματος, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι όπου θα συμμετάσχει στη διάσκεψη που διοργανώνει ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν για τη στήριξη της Ουκρανίας.

