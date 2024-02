Κοινωνία

Πειραιάς: Νεκρός ο οδηγός που προσέκρουσε σε κολόνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τραυματισμός του άτυχου οδηγού ήταν τόσ σοβαρός που τον οδήγησε να χάσει τελικά τη μάχη για τη ζωή.

-

Νεκρός είναι τελικά ο οδηγός του αυτοκινήτου που νωρίς το πρωί της Δευτέρας 26.02 προσέκρουσε σε κολόνα στον Πειραιά.

Ο 61χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο είχε εγκλωβιστεί χωρίς τις αισθήσεις του και είχε μεταφερθεί στο Τζάνειο Νοσοκομείο, έχασε όμως τελικά τη μάχη για τη ζωή.

Όπως είναι γνωστό, το αυτοκίνητό του, που κινείτο με κατεύθυνση τη νέα παραλιακή είχε προσκρούσει σε κολόνα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 26 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Rapid test δωρεάν την Δευτέρα σε 178 σημεία

Κακοκαιρία - Δευτέρα: Ισχυρές καταιγίδες, χιόνια και πτώση θερμοκρασίας