Πειραιάς: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολόνα – Τραυματίας ο οδηγός (εικόνες)

Πώς έγινε η εκτροπή του οχήματος από την πορεία του και η πρόσκρουση. Ποια η κατάσταση της υγείας του οδηγού.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα 26.02 λίγο πριν τις 07.00 το πρωί στον Πειραιά.

Αυτοκίνητο που κινείτο με κατεύθυνση τη νέα παραλιακή προσέκρουσε σε κολόνα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.

Σύμφωνα με το ERTnews, στο αυτοκίνητο επέβαινε ένας άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε κατά την πρόσκρουση.

Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Λόγω του τροχαίου παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση στο ύψος της συμβολής με την οδό Τζαβέλλα.

