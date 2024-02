Κοινωνία

Λιμάνι Πειραιά: Ο ΕΕΣ δίπλα στους άστεγους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για άλλη μια φορά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρέθηκε δίπλα σε συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες.

-

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) την Πέμπτη 23.02 προσέφερε στιγμές χαράς, κοινωνικοποίησης και αισιοδοξίας στους άστεγους του Πειραιά, κόβοντας την Πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα η οποία συνδυάστηκε με δράση υποστήριξης αστέγων, παρουσία του Προέδρου του ΕΕΣ Δρα. Αντώνη Αυγερινού, της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κ. Μαρίας Κεφάλα και του Βουλευτή Επικρατείας κ. Γιώργου Σταμάτη.

Ειδικότερα, ο ΕΕΣ κινητοποίησε το ανθρώπινο δυναμικό του, επαγγελματίες και εθελοντές, προκειμένου να προσφέρει υποστήριξη σε άτομα που στερούνται στέγης και διαβιούν στο λιμάνι του Πειραιά.

Τα κλιμάκια του ΕΕΣ, στελεχωμένα από κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και εθελοντές και των τριών Σωμάτων του ΕΕΣ (Κοινωνικής Πρόνοιας, Υγείας και Σαμαρειτών – Διασωστών – Ναυαγοσωστών), παρείχαν υλικό άμεσης κοινωνικής βοήθειας όπως είδη βασικής διατροφής και ατομικής υγιεινής, μέσα προστασίας από τις καιρικές συνθήκες, νερό και ιματισμό.

Ταυτόχρονα, παρασχέθηκαν Πρώτες Βοήθειες και Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας στους άστεγους συμπολίτες μας.

Αντίστοιχες δράσεις πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα και ιδιαίτερα τις περιόδους κατά τις οποίες επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.

Ειδήσεις σήμερα:

ΣΥΡΙΖΑ: Το Συνέδριο είπε όχι σε εκλογές για Πρόεδρο

Γεωπονική Σχολή - Επεισόδια: Φωτιά σε λεωφορεία και ΙΧ (εικόνες)

Τέμπη: Τελέστηκε τρισάγιο στον τόπο της τραγωδίας