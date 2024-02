Πολιτική

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ για μεταναστευτικό και περιφερειακές εξελίξεις

Τι αποφάσεις πάρθηκαν στην συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, κατά τη συνεδρίαση εγκρίθηκε, μετά από πρόταση του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας Νίκου Δένδια, η συμμετοχή της Ελλάδας στην επιχείρηση «Aspides» για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Επίσης, μετά από πρόταση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστου Στυλιανίδη, αποφασίστηκε η παράταση για ένα έτος, της θητείας του εν ενεργεία αρχηγού του Λιμενικού Σώματος αντιναύαρχου Λ.Σ. Γεώργιου Αλεξανδράκη.

Το ΚΥΣΕΑ ενημερώθηκε από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρη Καιρίδη, σχετικά με την πορεία του μεταναστευτικού, τη μεγάλη μείωση των μεταναστευτικών ροών και τη σταδιακή αποσυμφόρηση του Εθνικού Συστήματος Υποδοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Καιρίδης οι διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας των νησιών του ανατολικού Αιγαίου έχουν μειωθεί πάνω από 25% σε σχέση με τις αρχές Ιανουαρίου.

Μετά από πρόταση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια, αποφασίστηκε η τροποποίηση του Σχεδίου «Αιγίς», για την προμήθεια 300 νέων οχημάτων για τις δασικές υπηρεσίες.

