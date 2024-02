Κόσμος

ΗΠΑ: Πέθανε ο Αμερικανός στρατιωτικός που αυτοπυρπολήθηκε έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ

Προέβη στο απονενοημένο διάβημα διαμαρτυρόμενος για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο – προσοχή σκληρές εικόνες.

Ο Αμερικανός στρατιωτικός που αυτοπυρπολήθηκε χθες μπροστά στην ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον υπέκυψε στα τραύματά του, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός των ΗΠΑ.

«Το άτομο που ενεπλάκη στο χθεσινό επεισόδιο υπέκυψε στα τραύματά του και πέθανε χθες το βράδυ», ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου, διευκρινίζοντας ότι θα δοθούν στη δημοσιότητα «πρόσθετες πληροφορίες».

Ο στρατιωτικός νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την αυτοπυρπόλησή του μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον χθες Κυριακή. Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως προέβη στο απονενοημένο διάβημα διαμαρτυρόμενος για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Μέλη υπηρεσίας πρώτων βοηθειών έσπευσαν επιτόπου λίγο πριν από τις 13:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 20:00 ώρα Ελλάδας) έπειτα από κλήση για «άνθρωπο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ», εξήγησε μέσω X (του πρώην Twitter) η πυροσβεστική της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

Όταν έφθασαν, διαπίστωσαν πως μέλη της Secret Service —της υπηρεσίας φύλαξης υψηλών προσώπων και ξένων διπλωματικών αποστολών— είχαν σβήσει τη φωτιά.

Ο άνδρας διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, με «σοβαρά τραύματα που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Εκπρόσωπος της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την πληροφορία πως ο άνδρας υπηρετούσε το τρέχον διάστημα στις τάξεις της, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Από την πλευρά της η πρεσβεία του Ισραήλ ανέφερε πως κανένα μέλος του προσωπικού της δεν υπέστη τραυματισμό στο συμβάν και ότι ο αμερικανός στρατιωτικός του ήταν «άγνωστος».

Εικόνες που μεταδίδονταν απευθείας μέσω της πλατφόρμας Twitch τον εικονίζουν, με στρατιωτική περιβολή, να δηλώνει ότι «δεν θα γίνει συνεργός σε γενοκτονία, να περιλούζεται με εύφλεκτο υγρό και να βάζει φωτιά φωνάζοντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη!» ώσπου πέφτει στο έδαφος.

