La Liga: Επόπτρια χτύπησε σε κάμερα ενώ πήγαινε να ελέγξει γκολ (βίντεο)

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο νοσοκομείο.

Ένα απίστευτο ατύχημα συνέβη στην Ισπανία κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, όταν επόπτρια, συγκρούστηκε με κάμερα και μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο νοσοκομείο.

Πιο συγκεκριμένα, το ατύχημα συνέβη την Κυριακή, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ρεάλ Μπέτις με την Ατλέτικο Μπιλμπάο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, η επόπτρια Guadalupe Porras την ώρα που έτρεχε στην πλάγια γραμμή, κατά το 14ο λεπτό του αγώνα συγκρούστηκε με δύναμη με την κάμερα που κρατούσε κάμερα μαν που ήταν στο σημείο και έπεσε κάτω αιμόφυρτη. Ο αγώνας διακόπηκε και η άτυχη γυναίκα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Assistant referee Guadalupe Porras was left with nasty injuries after she collided with a TV camera whilst officiating Real Betis vs Athletic Club.



Thankfully she has now been discharged from hospital. ?? pic.twitter.com/pQbZyQOSFA