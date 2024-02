Τεχνολογία - Επιστήμη

Ιωάννινα – Καλαμπάκα: Η πτώση μετεωροειδούς καταγράφηκε σε βίντεο

Εντυπωσιακές εικόνες στον ουρανό κατέγραψε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

To βίντεο της πτώσης του Μετεωροειδούς το οποίο εισήλθε στον ελληνικό εναέριο χώρο στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Ιωαννίνων και δήμου Καλαμπάκας, τα ξημερώματα της 18ης Φεβρουαρίου 2024 (03:20 π.μ.) δημοσίευσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Στο βίντεο φαίνονται οι καταγραφές από τις τρεις κάμερες του δικτύου AMS, ενώ του ΝΟΑΚ απουσιάζει καθώς λόγω της λαμπρότητας του φαινομένου η κάμερα έφτασε σε κορεσμό.

Το βίντεο είναι σε αργή κίνηση (0.5x) και δείχνει ξεκάθαρα ότι το σώμα διασπάστηκε με το που εισήλθε στην ατμόσφαιρα σε τουλάχιστον δύο κομμάτια, στη συνέχεια φαίνεται και ένα τρίτο ενώ προς στο τέλος φαίνεται και η έκρηξη πριν εξαφανιστεί.

Η διάρκεια του φαινομένου είναι περίπου 2,5 δευτερόλεπτα και η ταχύτητα εισόδου κυμαίνεται μεταξύ 17-24 χλμ/δευτερόλεπτο.

