Όπεν Μεξικού: Ο Τσιτσιπάς θα δωρίσει 1000 δολάρια για κάθε άσο του

Τι δεσμέυτηκε ο Έλληνας τενίστας. Πού θα δωρίσει το ποσό που θα συγκεντρωθεί.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεσμεύτηκε να δωρίσει 1.000 δολάρια για κάθε άσο που θα σημειώνει κατά τη διάρκεια του τουρνουά τένις του Μεξικού για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση του Ακαπούλκο, μετά την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Ότις τον περασμένο Οκτώβριο.

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ο Ότις, ο ισχυρότερος τυφώνας που «χτύπησε» τις ακτές του Ειρηνικού, έπληξε το Ακαπούλκο. Η καταιγίδα προκάλεσε επίσης ζημιές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, με περισσότερα από 130.000 σπίτια να πέφτουν «θύματά» του.

«Θα δώσω χίλια δολάρια για κάθε άσο που θα κάνω αυτή την εβδομάδα», είπε ο Έλληνας και Νο12 της παγκόσμιας κατάταξης σε βίντεο που αναρτήθηκε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης του τουρνουά, προσθέτοντας ότι τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα παραδοθούν σε προγράμματα βοήθειας για το Ακαπούλκο.

Το Μεξικανικό Όπεν θα διεξαχθεί από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου και θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων οι Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Χόλγκερ Ρουν, Κάσπερ Ρουντ και Φράνσις Τιαφόε.

