Τουρνουά Ακαπούλκο: Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε με το “δεξί”

Εύκολη νίκη για τον Έλληνα τενίστα Στέφανο Τσιτσιπά που προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο.

Με αποφασιστικότητα ξεκίνησε την προσπάθεια του ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο 500άρι τουρνουά του Ακαπούλκο, επικρατώντας του Ρώσου και Νο 39 της παγκόσμιας κατάταξης, Ρομάν Σασφιούλιν με 6-3 και 6-4 μετά από μία ώρα και 19 λεπτά αγώνα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον 2ο γύρο της διοργάνωσης.

Ο Ελληνας πρωταθλητής, Νο 12 του κόσμου έφτασε τις 8 νίκες φέτος (8-3) και τις 8 στο τουρνουά (8-2) στο Μεξικό.

Ο Τσιτσιπάς στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον προερχόμενο από τα προκριματικά Ιταλό και Νο 69 του κόσμου, Φλάβιο Κομπόλι, ο οποίος ανέτρεψε τα προγνωστικά και κέρδισε χθες τα ξημερώματα τον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ με 2-6, 6-3 και 6-2.

