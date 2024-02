Πολιτισμός

Ηλίας Λογοθέτης: Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός

Ο σπουδαίος ηθοποιός έφυγε από την ζωή μετά από περιπέτεια με την υγεία. Πως τον αποχαιρετά ο γιος και συνάδελφος του, Αλέξανδρος Λογοθέτης.

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο ηθοποιός Ηλίας Λογοθέτης.

Τη είδηση του θανάτου του Ηλία Λογοθέτη έκανε γνωστή πριν από λίγο με ανάρτησή του ο γιος του επίσης ηθοποιός Αλέξανδρος Λογοθέτης ο οποίος έγραψε σε μία μαύρη σελίδα «Αντίο γαλάζια μάτια».

Η σύζυγος του Ηλία Λογοθέτη, Μαρία Ζαχαρή, δεν μπορεί να πιστέψει ότι έχασε τον πολυαγαπημένο της σύζυγο και τον αποχαιρέτησε με στίχους από τον Γεώργιο Βυζηινό.

«Μετεβλήθη εντός μου και ο ρυθμός του κόσμου», έγραψε στην ανάρτησή της.

Λίγο νωρίτερα, η Μαρία Ζαχαρή είχε αναρτήσει ένα κοινό τους στιγμιότυπο πριν από αρκετές δεκαετίες…

Το βιογραφικό του Ηλία Λογοθέτη

Ο Ηλίας Λογοθέτης γεννήθηκε στη Λευκάδα στις 15 Απριλίου 1939. Δεν σκεφτόταν να ακολουθήσει την υποκριτική, καθώς ελκυόταν περισσότερο από την όπερα. Ήταν απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Παντείου.

Με το θέατρο ήρθε σε επαφή μέσω του Θεάτρου Τέχνης του Καρόλου Κουν, απ’ όπου αποφοίτησε το 1967, και πήρε μέρος σε πολλές θεατρικές παραστάσεις. Πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο το 1970, στο έργο «Βαβυλωνία».

Έγινε γνωστός κυρίως σε κωμικούς ρόλους από συμμετοχές στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Έχει συνεργαστεί με τους θιάσους Γιάννη Φέρτη-Ξένιας Καλογεροπούλου, Κάκιας Αναλυτή-Κώστα Ρηγόπουλου, Νίκου Ξανθόπουλου, Θανάση Βέγγου, Άγγελου Αντωνόπουλου-Μιράντας Κουνελάκη, με το «Αμφιθέατρο» του Σπύρου Ευαγγελάτου κ.ά.

Συμμετείχε σε πολλά θεατρικά έργα στην τηλεόραση στο γνωστό «Θέατρο της Δευτέρας» στην ΕΡΤ1 και είχε λάβει μέρος, επίσης, σε μουσικές παραστάσεις, όπως το αφιέρωμα στον Μιχάλη Σουγιούλ.

Σύζυγός του ήταν η ηθοποιός Μαρία Ζαχαρή και γιος του ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, ο οποίος ακολούθησε και αυτός την υποκριτική.

