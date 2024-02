Πολιτική

Σπαρτιάτες - Εκλογοδικείο: Εκδικάστηκαν οι ενστάσεις για τις εκλογές

Τι είπε ο Βασίλης Στίγκας για τον Ηλία Κασιδιάρη. Πότε αναμένεται η απόφαση του εκλογοδικείου.

Συνεδρίασε το απόγευμα της Τετάρτης 28 Φεβρουαρίου, το Εκλογοδικείο αναφορικά με τις ενστάσεις που έχουν κατατεθεί σε βάρος του κόμματος των Σπαρτιατών.

Οι ενστάσεις αυτές αφορούν και την εκλογή μεμονωμένων βουλευτών αλλά υπάρχουν και ενστάσεις αναφορικά με το εάν ήταν νόμιμη η συμμετοχή του κόμματος Σπαρτιάτες στις Εθνικές Εκλογές του περασμένου Ιουνίου. Και αυτό γιατί ήδη από τότε υπήρξε ένσταση που υποστήριζε πως πίσω από την ηγεσία των Σπαρτιατών βρίσκεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Εκτέθηκαν υπόψιν του εκλογοδικείου τα επιχειρήματα των δύο πλευρών.

Παρών ήταν και ο πρόεδρος των Σπαρτιατών Βασίλης Στίγκας, ο οποίος έλαβε το λόγο και είπε ότι δεν είχε επαφές με τον Ηλία Κασιδιάρη και πως δεν θα μπορούσε να είναι αχυράνθρωπος κανενός.

Η απόφαση του εκλογοδικείου δεν προβλέπεται να εκδίδεται άμεσα. Το δικαστήριο θα αποσυρθεί σε διάσκεψη και η ετυμηγορία του θα χρειαστεί αρκετές εβδομάδες.

Αύριο πάντως ανοίγει ο κύκλος παροχής εξηγήσεων των βουλευτών του κόμματος που έχουν κληθεί ως ύποπτοι από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το αδίκημα της παραπλάνησης του εκλογικού σώματος, με πρώτο τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή Χαράλαμπο Κατσιβαρδά.

