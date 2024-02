Κοινωνία

Εγκλημα στην Αγία Βαρβάρα: Προφυλακίστηκαν τα πεθερικά του θύματος

Προφυλακίστηκαν ο 69χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του γαμπρού τους με καραμπίνα, μπροστά στα μάτια της εγγονής τους.

Στη φυλακή οδηγούνται ο 69χρονος δράστης του φονικού στην Αγία Βαρβάρα μαζί με τη σύζυγό του.

Ο 69χρονος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα και σκότωσε τον 57χρονο γαμπρό του, πατέρα τριών παιδιών, στην Αγία Βαρβάρα, μπροστά στο εγγόνι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πεθερός είχε την εμμονή ότι ο γαμπρός του -γιατρός στο επάγγελμα- κακοποιούσε την κόρη του, χωρίς ωστόσο αυτό να επιβεβαιώνεται από κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας.

Αρνούμενος ότι ήταν προμελετημένος ο φόνος του γαμπρού του και υποστηρίζοντας ότι "τον εφερε στα όρια του" εμφανίστηκε ο 69χρονος κατηγορούμενος ενώπιον του ανακριτή.

Όπως είπε στην απολογία του, σύμφωνα με την ρεπόρτερ του ΑΝΤ1, Άννα Νικολάου, ο πεθερός του θύματος, "είχε προηγηθεί επεισόδιο μεταξύ μας, τίποτα δεν ήταν προσχεδιασμένο. Μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι και προχώρησα στην πράξη. Δεν έφερα το όπλο από το χωριό για να τον σκοτώσω. Πάντα το έφερνα όταν επέστρεφα από το χωριό για να μη μου το κλέψουν. Είχαν προηγηθεί πολλές εντάσεις μεταξύ μας".

Από την άλλη πλευρά, η κατηγορούμενη σύζυγος του, αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή της αποδίδεται και δεν παράδέχθηκε ότι του φώναξε "ριξ' του" από το θυροτηλέφωνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία τους επέμεναν στην καταγγελία που έκαναν στο παρελθόν ότι το θύμα κακοποιούσε σεξουαλικα τα παιδιά του.

Η παιδοψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που έγινε στα παιδιά δεν επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς τους.

Το ζευγάρι από την Αγία Βάρβαρα παρα τους ισχυρισμούς του οδηγήθηκε στις φυλακές έως ότου οριστεί η δικη του.

