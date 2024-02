Κοινωνία

Τέμπη - Κόρη θύματος: Οφείλουμε στους νεκρούς μας σεβασμό και δικαίωση

Διαβάστε το μήνυμα που έστειλε η Τάνια Κωνσταντινίδου για τον θάνατο της μητέρας της Βάσως Χλωρού. Η επιστολή που έστειλε στον Άρειο Πάγο.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, η Τάνια Κωνσταντινίδου, κόρη της Βάσως Χλωρού, ενός εκ των θυμάτων, στέλνει μήνυμα, μέσω του οποίου ζητάει δικαίωση, για την "δολοφονία" -όπως την ονομάζει- της μητέρας της.

Η κα. Κωνσταντινίδου, απαντά και στις δηλώσεις του πρωθυπουργού, λέγοντας πως "είναι υποκριτικό και προσβλητικό να ακούμε αυτά τα λόγια τη σημερινή μέρα", ζητώντας του να μην προσβάλλει τους νεκρούς.

Το μήνυμα της Τάνιας Κωνσταντινίδου:

«Ονομάζομαι Τάνια Κωνσταντινίδου, κόρη της Βάσως Χλωρού η οποία δολοφονήθηκε στα Τέμπη ακριβώς ένα χρόνο πριν, μητέρα 4 παιδιών, σύζυγος, γιαγιά, αδερφή και θεία.

Η χρονιά που πέρασε ήταν σίγουρα η δυσκολότερη της ζωής μου. Τη μια στιγμή ετοιμάζαμε τον γάμο μου και την επόμενη φτιάχναμε κόλλυβα. Με την ολοκλήρωση του ενός χρόνου από το έγκλημα περιμένω να γίνω και η ίδια μαμά, στέκομαι και πάλι στα πόδια μου και απαιτώ δικαίωση για τον άνθρωπο μου. Αυτό που με πονάει πιο πολύ είναι ότι το παιδί μου δε θα έχει την τύχει να γνωρίσει την υπέροχη γιαγιά του γιατί κάποιοι την πήραν πρόωρα από κοντά μας.

Η σημερινή ημέρα έχει φέρει μνήμες από τις τραγικές στιγμές που ζήσαμε στις 28.2.2023. Οφείλουμε στους νεκρούς μας σεβασμό και δικαίωση. Μια δικαίωση η οποία θα έρθει μόνο όταν οδηγηθούν όλοι οι υπεύθυνοι σε δίκη και μόλις δούμε την αναβάθμιση κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία κατά συρροή από ενδεχόμενο δόλο.

Σχετικά με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού για τη σημερινή ημέρα, είναι υποκριτικό και προσβλητικό να ακούμε αυτά τα λόγια τη σημερινή ημέρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μηνυθεί από εμάς ως αρχηγός του επιτελικού κράτους. Σύμφωνα με το νόμο που ψήφισε η δική του κυβέρνηση αμέσως μετά την εκλογή της το 2019 όφειλε να γνωρίζει για αυτή την κατάσταση. Αν έχει τόση μεγάλη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη όσο λέει να παραιτηθεί της ασυλίας του και αυτός και ο Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής και να θέσουν τους εαυτούς τους στη διάθεσή της. Έως ότου το πράξει αυτό οφείλει τουλάχιστον να μην προσβάλλει τους νεκρούς μας!»

Εντωμεταξύ η οικογένεια της Βάσως Χλωρού δημοσίευσε επιστολή που έστειλε προς την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με την οποία εκφράζει την αγανάκτηση της για την πορεία της εκδίκασης της υπόθεσης, ζητώντας να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία κατά συρροή από δόλο ενώ ενημέρωσαν πως θα καταθέσουν συμπληρωματική μήνυση.

