Ναβάλνι - Ευρωβουλή: Επίθεση της χήρας του στον Πούτιν (βίντεο)

Πότε θα γίνει η κηδεία του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης. Τι καταγγέλλουν οι συνεργάτες του. Συγκλονιστική η ομιλία της χήρας του, Γιούλα Ναβάλναγια, στην Ευρωβουλή.

Η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 1η Μαρτίου, στη Μόσχα, όπως δήλωσε εκπρόσωπός του, όμως συνεργάτες του κατηγόρησαν το Κρεμλίνο ότι ανέκοψε τις προσπάθειές τους να οργανώσουν μια μεγαλύτερη εκδήλωση μία ημέρα νωρίτερα.

Σε ανάρτησή της στο X, η εκπρόσωπός του Κίρα Γιαρμίς ανέφερε πως η ακολουθία για τον Ναβάλνι θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή στις 14:00 ώρα Μόσχας (13:00 ώρα Ελλάδας) στην Εκκλησία της Εικόνας της Μητέρας του Θεού στην περιοχή Μαρίινο όπου ζούσε ο Ναβάλνι.

Ο Ναβάλνι θα ταφεί στη συνέχεια στο κοιμητήριο Μπορισόφσκογε, το οποίο βρίσκεται στην άλλη πλευρά του ποταμού Μόσχοβα προς τον νότο, είπε η Γιαρμίς.

Οι ακολουθίες αυτές, των οποίων προΐσταται ένας ιερέας με τη συνοδεία χορωδίας, επιτρέπουν συνήθως στον κόσμο να περάσει δίπλα από το ανοικτό φέρετρο του νεκρού για να τον αποχαιρετήσει. Η ρωσική ορθόδοξη εκκλησία που επελέγη είναι ένα επιβλητικό λευκό κτίριο με πέντε τρούλους σε ένα προάστιο της νοτιοανατολικής Μόσχας.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές πώς οι αρχές θα διασφαλίσουν τον έλεγχο του πλήθους, κρίνοντας όμως από προηγούμενες συγκεντρώσεις υποστηρικτών του Ναβάλνι --τους οποίους οι αρχές χαρακτηρίζουν εξτρεμιστές που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ-- είναι πολύ πιθανό να υπάρξει ισχυρή αστυνομική παρουσία και οι αρχές να διαλύσουν οτιδήποτε θεωρήσουν πως θα μοιάζει με πολιτική διαδήλωση βάσει των νόμων κατά των διαδηλώσεων.

Ο Ναβάλνι, 47 ετών, πέθανε σε σωφρονιστική αποικία στην Αρκτική, στις 16 Φεβρουαρίου. Οι συνεργάτες του κατηγορούν τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι έβαλε να τον δολοφονήσουν επειδή ο Ρώσος ηγέτης φέρεται να μην μπορούσε να ανεχθεί τη σκέψη ότι ο Ναβάλνι θα αφηνόταν ελεύθερος σε μια πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων.

Δεν έχουν δημοσιοποιήσει αποδείξεις για να υποστηρίξουν αυτήν την κατηγορία, όμως έχουν υποσχεθεί να ανακαλύψουν πώς δολοφονήθηκε και από ποιον.

Το Κρεμλίνο αρνείται ανάμιξη του κράτους στον θάνατό του και είπε πως δεν γνωρίζει σχετικά με οποιαδήποτε συμφωνία για απελευθέρωση του Ναβάλνι πριν από τον θάνατό του.

Το πιστοποιητικό θανάτου του Ναβάλνι, σύμφωνα με υποστηρικτές, αναφέρει ότι πέθανε από φυσικά αίτια.

Η μητέρα του κατηγόρησε την περασμένη εβδομάδα τις αρχές ότι προσπάθησαν να την εκβιάσουν με την πραγματοποίηση ιδιωτικής κηδείας για τον γιο της παρακρατώντας αρχικά τη σορό του, ισχυρισμό τον οποίο το Κρεμλίνο χαρακτήρισε παράλογο.

Συνεργάτες του Ναβάλνι αναζητούσαν αίθουσα για να χωρέσει τους υποστηρικτές του σε μια αποχαιρετιστήρια τελετή, όμως δήλωσαν ότι έλαβαν αρνήσεις από παντού.

«Αρχικά σχεδιάζαμε να πραγματοποιηθεί η αποχαιρετιστήρια τελετή και η κηδεία στις 29 Φεβρουαρίου. Γρήγορα κατέστη σαφές πως δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να σκάψει έναν τάφο μέχρι την 29η Φεβρουαρίου», έγραψε στο X ο Ιβάν Ζντάνοφ, συνεργάτης του Ναβάλνι.

Αύριο Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, είναι η ημέρα που ο Πούτιν αναμένεται να απευθύνει ομιλία προς την πολιτική ελίτ της Ρωσίας και ο Ζντάνοφ κατηγόρησε τις αρχές ότι δεν ήθελαν η κηδεία του Ναβάλνι να πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και να την επισκιάσει.

Ο Ζντάνοφ κατηγόρησε επίσης τις αρχές ότι εμπόδισαν προσπάθειες να εξασφαλιστεί μια μεγάλη αίθουσα για να πουν οι υποστηρικτές του το τελευταίο αντίο στον Ναβάλνι.

«Καθίκια. Δεν θα μας δώσουν την ημερομηνία που θέλουμε. Δεν θα μας δώσουν την αίθουσα. Όλοι θα πούνε αντίο στον Ναβάλνι έτσι κι αλλιώς», έγραψε ο Ζντάνοφ, που ζει εκτός Ρωσίας.

Το Κρεμλίνο είπε πως δεν έχει σχέση με τις διευθετήσεις που αφορούν τη σορό του Ναβάλνι.

Εντωμεταξύ, με μια συγκλονιστική ομίλία που καθήλωσε την Ολομέλεια της Ευρωβουλής στο Στρασβούργο, η χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι, καταχειροκροτούμενη κάλεσε την Ευρώπη να προχωρήσει σε καινοτομίες στην αντίδρασή της προς τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, που αδιαφορεί για τις κυρώσεις και συνεχίζει για τρίτο χρόνο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν έχετε να κάνετε με έναν πολιτικό, υποστήριξε η Γιούλια Ναβάλναγια, αλλά με ένα αιμοσταγές τέρας.

"Ο Πούτιν σκότωσε τον άντρα μου, Αλεξέι Ναβάλνι. Υπό τις διαταγές του, ο Αλεξέι βασανιζόταν για τρία χρόνια. Λιμοκτονούσε, σε ένα μικροσκοπικό πέτρινο κελί, αποκομμένος από των έξω κόσμο, χωρίς να του επιτρέπονται επισκέψεις ή αλληλογραφία. Και μετά τον σκότωσαν. Σαν να μην έφτανε αυτό, βεβήλωσαν το πτώμα του και προσέβαλαν την μητέρα του", δήλωσε η Γιούλα Ναβάλναγια.

