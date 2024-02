Υγεία - Περιβάλλον

Στρεπτόκοκκος: Κλειστό σχολείο στα Ιωάννινα

Τα κρούσματα άρχισαν να εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο από το τέλος της περασμένης εβδομάδας .

Κλειστό θα παραμείνει αύριο και μεθαύριο το 5ο δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων, έπειτα από κρούσματα στρεπτόκοκκου σε 5 μαθητές της β/ τάξης.

Η κλιμάκωση των κρουσμάτων χτύπησε καμπανάκι στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, ιατρός της οποίας επισκέφθηκε το σχολείο και σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου εισηγήθηκαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το κλείσιμο του δημοτικού σχολείου για να αποφευχθεί περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων.

Έτσι με απόφαση του δημάρχου Ιωαννίνων, Θωμά Μπέγκα ανεστάλη η λειτουργία του σχολείου για δυο ημέρες. Τα κρούσματα σημειώθηκαν όλα στο ίδιο τμήμα.

Αύριο θα γίνει απολύμανση του σχολείου όπως επισήμανε στην ΕΡΤ η κ. Μαρινα Μπεση, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ηπείρου.

