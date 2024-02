Κοινωνία

Σύνταγμα: Ύποπτο αντικείμενο στην Αμαλίας - Έκλεισε το κέντρο της Αθήνας

Αποκλεισμένο από αστυνομικούς ήταν για αρκετή ώρα το κέντρο της Αθήνας, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από πυροτεχνουργούς.

Ύποπτη τσάντα εντοπίστηκε, νωρίς το βράδυ της Τετάρτης, στη Βασιλίσσης Αμαλίας, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Το τηλεφώνημα στις Αρχές έγινε από πολίτη που θεώρησε ύποπτο το αντικείμενο στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για να διαπιστώσουν τι συμβαίνει.

Τελικώς, μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι η τσάντα περιείχε ρούχα

Λόγω του συμβάντος, τέθηκαν σε ισχύ για αρκετή ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

