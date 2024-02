Κοινωνία

Πατησίων: τηλέφωνημα για βόμβα στον ΟΠΕΚΑ

Συναγερμός στις Αρχές μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στο κτήριο του ΟΠΕΚΑ στην Πατησίων.

Λήξη συναγερμού για τις Αρχές που είχαν κινητοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης, μετά από κλήση για βόμβα στον ΟΠΕΚΑ στην Πατησίων καθώς το τηλεφώνημα ήταν φάρσα.

Η προειδοποίηση ήρθε λίγο μετά τις 11 το πρωί με το κτήριο να εκκενώνεται και επί τόπου μετέβη το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.).

Με εντολή της αστυνομίας είχε κλείσει το τμήμα της Πατησίων από την Καποδίστριου έως την Χαλκοκονδύλη, ενώ έδιωξαν και τον κόσμο που είναι απέναντι από τα γραφεία.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι αποκαταστάθηκε τελικά η κυκλοφορία καθώς η έρευνα του κλιμακίου Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, δεν έδειξε κάτι ανησυχητικό.

