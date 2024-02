Πολιτική

Μητσοτάκης: Μειωμένες τιμές σε 1500 προϊόντα τον Μάρτιο

Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, για τους αγρότες και την δημόσια υγεία.

«Η προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας διατρέχει και τα θέματα της σημερινής μας συνεδρίασης: αντιμετώπιση της ακρίβειας και μέτρα για την υποστήριξη των αγροτικών μας προϊόντων, αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και βέβαια θέματα ασφάλειας μέσα και έξω από τα σύνορά μας», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπογράμμισε ότι αυτές είναι και οι τρεις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης όχι μόνο στο νομοθετικό πεδίο αλλά και στην πρακτική εφαρμογή του κυβερνητικού έργου και κατά τη δεύτερη θητεία.

Υπογράμμισε ότι εξελίσσεται τους τελευταίους μήνες μια διαρκής παρέμβαση για να έχουμε ακόμα πιο προσιτές τιμές στο ράφι καθώς ο πληθωρισμός δείχνει να αντιστέκεται ειδικά σε κάποια συγκεκριμένα είδη. Αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις αυτές επισημαίνοντας ότι τα αποτελέσματά τους θα φανούν προοδευτικά καθώς πρόκειται για μια βαθιά διαρθρωτική παρέμβαση στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. «Τα πρώτα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά και προσδοκούμε οι αρχικές τιμές σε παραπάνω από 1500 προϊόντα, από τις αρχές Μαρτίου να είναι μειωμένες και προφανώς επί αυτών των αρχικών θα καθορίζονται και οι τελικές τιμές», είπε χαρακτηριστικά.

«Συνεχίζουμε τη διπλή μας μάχη για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, από τη μία πλευρά με μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις» είπε επισημαίνοντας ότι στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο θα αποφασιστεί και η οριστική αύξηση για τον κατώτατο μισθό, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου. «Βέβαια χρειαζόμαστε και στοχευμένα μέτρα τα οποία απαντούν σε επίκαιρες ανάγκες», πρόσθεσε καθώς και ότι «δεν υποτιμούμε διαχρονικές στρεβλώσεις στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς» επισημαίνοντας ότι γίνονται καίριες παρεμβάσεις και σε αυτό το επίπεδο.

Ο πρωθυπουργός εισήγαγε στη συνέχεια τα θέματα που θα συζητηθούν με αναφορά στη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε δύο κρίσιμους τομείς: την προστασία και ανάδειξη προϊόντων με ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις με επιδίωξη να διασφαλιστεί ποιότητα και αξιοπιστία τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, αλλά και την περαιτέρω αυστηροποίηση του πλαισίου για την αντιμετώπιση της μάστιγας των ελληνοποιήσεων.

Τόνισε στο σημείο αυτό ότι πέρα από τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει σε προϊόντα όπως το γάλα και η φέτα «θα έχουμε και νέα κλιμάκια με ελέγχους στο λάδι, στο μέλι και στα οπωροκηπευτικά. «Είναι και μία συνέχεια όσων ήδη έχουμε ανακοινώσει για τη στήριξη των αγροτών, που δεν είναι και λίγα, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το 2024 και η δέσμευσή μας για έναν πιο δίκαιο τρόπο επιστροφής του φόρου από το 2025» είπε και αναφέρθηκε επίσης στις σημαντικές εκπτώσεις στο ρεύμα, επισημαίνοντας ότι μειώνεται σημαντικά το κόστος παραγωγής αλλά «δεν σταματάμε εκεί».

Ανέφερε ότι στις Βρυξέλλες έχουν ήδη κατατεθεί 19 ελληνικές προτάσεις τεχνικού χαρακτήρα για τους αγρότες και κτηνοτρόφους μας και έχουν υιοθετηθεί και είναι σημαντικό να αναδεικνύουμε τα ζητήματα της ΚΑΠ όπως και το να γνωρίζουν οι αγρότες ποιοι είναι αυτοί που την επόμενη μέρα θα μπορούν να διεκδικήσουν και να αγωνιστούν για τα δίκαια αιτήματά τους.

Πρόσθεσε ότι έχει δεσμευτεί πως θα συναντηθεί σύντομα με παραγωγούς της Θεσσαλίας για να δούμε τι παραπάνω και πόσο πιο γρήγορα μπορούμε να κινηθούμε στα ζητήματα των αποζημιώσεων αλλά και των αποκαταστάσεων μετά τη θεομηνία Daniel και να εξετάσουμε τη μελέτη των Ολλανδών που θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα.

Ο πρωθυπουργός πέρασε στη συνέχεια στον τομέα της Υγείας επισημαίνοντας ότι μπορούμε να βάλουμε έναν τίτλο «Το ΕΣΥ αλλάζει. Και αλλάζει σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Προχωρούν ανακαινίσεις νοσοκομείων και κέντρων Υγείας και στο Λεκανοπέδιο και στη Θεσσαλονίκη και στην Περιφέρεια. Ξεκινούν απογευματινά χειρουργεία, μια σημαντική και τολμηρή παρέμβαση και θέλω να θυμίσω σε αυτούς οι οποίοι αντιδρούν σήμερα ότι συζητήθηκε για πρώτη φορά και θεσμοθετήθηκε ουσιαστικά χωρίς ποτέ να εφαρμοστεί πριν από 20 χρόνια», τόνισε.

Αναφέρθηκε επίσης στο νομοσχέδιο που θα παρουσιάσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μιλώντας για ένα πολύ ενδιαφέρον καινοτόμο ν/σ επισημαίνοντας ότι «πια συντονίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις με τις απαιτήσεις των καιρών». Επίσης αναφέρθηκε στην εφαρμογή της τεχνολογίας σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Κλείνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του επανέλαβε τους τομείς στους οποίους «πρέπει να είμαστε σταθερά προσηλωμένοι: ζητήματα που έχουν να κάνουν με το διαθέσιμο εισόδημα, υγεία, ασφάλεια αλλά και κάτι ακόμα. Εδώ συζητούμε στρατηγικές κατευθύνσεις αλλά το ξέρουμε πολύ καλά ότι αφού αποφασίσουμε ό,τι αποφασίσουμε και ψηφίσουμε ό,τι είναι να ψηφίσουμε ακολουθεί πολλή δουλειά εφαρμογής των όσων έχουν αποφασιστεί και αυτό το ξέρετε καλύτερα από μένα, σημαίνει πολύ επίμονη καθημερινή δουλειά ώστε να φανεί το αποτέλεσμα των πολιτικών μας στον πολίτη. Οι μεταρρυθμίσεις δε είναι μία αφηρημένη πολιτική έννοια είναι μία απτή παρέμβαση που τελικά πρέπει να κάνει την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη και γι αυτό αγωνιζόμαστε κάθε μέρα».

