Τέμπη: Στους 34 οι κατηγορούμενοι - Προθεσμία σε 2 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ

Προθεσμία αναμένεται να λάβουν και τα υπόλοιπα 14 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ

«Με δεδομένο ότι ο όγκος του υλικού που απέστειλε η εισαγγελία εφετών Λάρισας είναι απολύτως διαχειρίσιμος, η διαδικασία σύνταξης πορισμάτων από την εξεταστική επιτροπή συνεχίζεται εντός του πλαισίου που έχει οριστεί» αναφέρουν πηγές προσκείμενες στο προεδρείο της επιτροπής.

Σημειώνουν μάλιστα ότι «με γνώμονα τη διασφάλιση της μυστικότητας της ποινικής διαδικασίας στη Λάρισα που βρίσκεται στο στάδιο της κυρίας ανάκρισης, τα μέλη της επιτροπής, από σήμερα κιόλας, θα έχουν τη δυνατότητα καθημερινά (Δευτέρα - Παρασκευή) από τις 9:00 το πρωί έως τις 21:00, καθώς και το Σάββατο από τις 9:00 το πρωί ως τις 15:00, να επισκέπτονται το Γραφείο του ειδικού γραμματέα της Βουλής ώστε να αντλήσουν στοιχεία για τη σύνταξη των πορισμάτων».

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσαν ότι «διαβιβάστηκε σήμερα από τον πρόεδρο της επιτροπής στον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας η μαρτυρική κατάθεση του CEO της Hellenic Train Mauricio Cappotorto για την περαιτέρω αξιολόγηση της».

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, η δικογραφία που απεστάλη από τον εφέτη ανακριτή Λάρισας περιλαμβάνει περί τις 1.090 σελίδες με μηνυτήριες αναφορές, καταθέσεις και πορίσματα εμπειρογνωμόνων. Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι η δικογραφία θα είναι στη διάθεση των βουλευτών για μία εβδομάδα, χρονικό διάστημα που κρίνεται επαρκές για να αξιολογήσουν το υλικό και να το εντάξουν στα πορίσματά τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκπρόσωποι των κομμάτων στην εξεταστική επιτροπή έχουν κληθεί να καταθέσουν τα πορίσματά τους στις 8 Μαρτίου, προκειμένου αυτά να συζητηθούν στις 11 Μαρτίου.

Εντωμεταξύ, στους 34 ανέρχονται πλέον οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, ενω προθεσμία δόθηκε έλαβαν 2 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ..

