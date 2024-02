Life

Τηλεθέαση - “Ράδιο Αρβύλα”: Εντυπωσιακή πρωτιά τον Φεβρουάριο

Με μεγάλη διαφορά προηγήθηκε στις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού η "παρέα της Θεσσαλονίκης" έναντι του ανταγωνισμού.

Απόλυτη επικράτηση των «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» και τον Φεβρουάριο, καθώς η καυστική τους σάτιρα είχε εντυπωσιακή αποδοχή από άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών.

Η πιο δυνατή ομάδα της τηλεόρασης συνέχισε την εκρηκτική της κούρσα και τερμάτισε πρώτη με μέσο όρο 21,3%, στη ζώνη προβολής της στο δυναμικό κοινό 18-54, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 7,9 μονάδες.

Ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση ήταν πρώτοι και στο γενικό σύνολο με μέσο όρο 19%, ενώ είχαν μαζί τους καθημερινά κατά μέσο όρο περίπου 1.654.943 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, έστω για 1’.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» θα συνεχίσουν να αποδομούν, όπως μόνο αυτοί ξέρουν, ό,τι συμβαίνει γύρω μας, αλλά και να δίνουν μια άλλη οπτική των γεγονότων. Με το ανατρεπτικό χιούμορ τους, θα παρατηρούν, θα σατιρίζουν και θα καυτηριάζουν όλα τα σοβαρά, αλλά και τα ευτράπελα της καθημερινότητά μας, τοποθετώντας, όπως πάντα, τη σάτιρα στην κορυφή της ψυχαγωγίας.