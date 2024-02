Κοινωνία

Αντιτρομοκρατική - “Σύμπραξη Εκδίκησης”: Τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων (εικόνες)

Τα ευρήματα των Αρχών για τους συλληφθέντες στη μεγάλη επιχείρηση στην Αττική και σε φυλακές της επαρχίας.

Στη σύλληψη έξι ατόμων από τους προσαχθέντες προχώρησε το απόγευμα της Τρίτης η αντιτρομοκρατική, ως αποτέλεσμα της μεγάλης έρευνας που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και δύο πυροτεχνουργοί, οι οποίοι υπηρετούσαν στον στρατό και στην αεροπορία και που φέρονται να συνεργάζονταν με τους υπόπτους.

Σε βάρος των 10 κατηγορουμένων, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι κρατούμενοι φυλακών, ασκήθηκε ποινική δίωξη που κατά περίπτωση αφορά τα αδικήματα κακουργηματικού βαθμού της:

Διεύθυνσης , ένταξης και συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης

Τρομοκρατικής πράξης απόπειρας ανθρωποκτονίας

Τρομοκρατικής πράξης έκρηξης κατ΄εξακολούθηση τετελεσμένης και σε απόπειρα

Τρομοκρατικής πράξης κατασκευής, κατοχής και προμήθειας εκρηκτικών

Τρομοκρατικής πράξης διακεκριμένης οπλοκατοχής και

Τρομοκρατικής πράξης διακεκριμένης φθοράς.

Επίσης η δίωξη αφορά και τα πλημμελήματα της υποστήριξης τρομοκρατικής οργάνωσης, υποκίνησης σε τέλεση τρομοκρατικής πράξης, παράνομης βίας κατά δικαστικών λειτουργών, παράνομης οπλοκατοχής κυνηγετικού όπλου και παράνομης κατοχής ναρκωτικών ουσιών προς ίδιαν χρήση.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή 3 Μαρτίου.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

"Από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) πραγματοποιήθηκε σήμερα 27 Φεβρουαρίου 2024, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Αθήνα και σε καταστήματα κράτησης στην επαρχία για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές επιθέσεις.

Για την υπόθεση κατηγορούνται 10 ημεδαποί, από τους οποίους 6 συνελήφθησαν ενώ οι 4 είναι ήδη έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης.

Ειδικότερα, κατηγορούνται για –κατά περίπτωση- συμμετοχή και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόποινη υποστήριξη και παροχή ουσιωδών πληροφοριών, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί πέντε περιπτώσεις και συγκεκριμένα:

αποστολή παγιδευμένου με εκρηκτική ύλη φακέλου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο οποίος βρέθηκε την 12-02-2024,

έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε υποκατάστημα τράπεζας στα Πετράλωνα την 25-01-2024,

έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού την 13-11-2023 σε κτιριακό συγκρότημα στην Κηφισιά, όπου στεγάζεται εταιρεία,

ρίψη χειροβομβίδας την 08-07-2023 σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας σωφρονιστικού υπαλλήλου, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στο Χαϊδάρι και

ρίψη χειροβομβίδας και έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού την 24-06-2023 σε αυλή οικίας στη Λάρισα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορους χώρους μεταξύ των οποίων 3 κελιά καταστημάτων κράτησης και 9 οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πολεμικό τυφέκιο,

3 πιστόλια,

περίστροφο,

καραμπίνα,

εξαρτήματα όπλων,

ποσότητες εκρηκτικής ύλης,

φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

κινητά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και φορητά μέσα αποθήκευσης (usb),

μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών,

2 αυτοκίνητα και μοτοσικλέτα και

χειρόγραφες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ οι έρευνες για τη συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες έκνομες ενέργειες συνεχίζονται".

