Επιδόματα της ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές για 71400 δικαιούχους

Οι πληρωμές που θα γίνουν την 1η Μαρτίου απο τη ΔΥΠΑ.

Ολοκληρώνεται σήμερα το μπαράζ πληρωμών από τη ΔΥΠΑ.

Συγκεκριμένα, από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

19 εκατ. ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

19 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1,5 εκατ. ευρώ σε 200 δικαιούχους για προγράμματα Κοινωφελούς χαρακτήρα.

17 εκατ. ευρώ σε 200 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

10 εκατ. ευρώ σε 18.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

Υπενθυμίζεται πως οι καταβολές από τη ΔΥΠΑ άρχισαν τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου.

