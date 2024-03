Πολιτική

Κασσελάκης στο “Πρωινό”: Ο γάμος των ομόφυλων, ο Τσίπρας και οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε στον ΑΝΤ1 και στο ''Πρωινό'' μεταξύ άλλων για τον Αχχιλέα Μπέο, την καθημερινότητα με τον Τάιλερ, το μελλοντικό σπίτι στο κέντρο και το Μαϊάμι.

Μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Το πρωινό'' και τον Γιώργο Λιάγκα.

Αρχικά στην ερώτηση για το τι θα κάνει εαν δεν βγεί πρυθωπουργός απάντησε:

«Το όνειρο μου δεν είναι να γίνω πρωθυπουργός είναι να προσφέρω στον τόπο. Να αφήσω μια παρακαταθήκη με λαμπρά μυαλά.

Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γεννηθεί για να ακολουθήσουν την πολιτική, ένας από αυτούς κυβερνά τώρα την χώρα.»

Μίλησε επίσης και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας ότι ειναι ντροπή του να μην κάνει προανακριτική για να διαπιστωθούν οι ευθύνες,

«Είναι ντροπή του που κάνει αντιπολίτευση από το να επιτρέψει να υπάρξει μια προανακριτική για να δούμε τις ευθύνες.

Είναι ντροπή να μιλά για εργαλειοποίηση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σκεφτείτε να ήταν το παιδί σας το εγγόνι σας πως θα αισθανόσασταν όταν ο Μητσοτάκης προστατεύει τον Καραμανλή.

Όλοι να πάρουν τον βουλευτή της περιοχής τους και να ζητήσουν προανακριτική για τον Καραμανλή. Πιστεύω παίζουν πολλά οικονομικά συμφέροντα .

Είναι μια αίσθηση αίσθηση που έχω ότι γι’ αυτό έγινε όλη η συγκάλυψη και βιάστηκαν να το μπαζώσουν.

Δεν γίνεται 10 μήνες μετά να πάνε να βρουν οστά των συγγενών τους. Είναι όλα πολιτικές αποφάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει τηλεδιοίκηση και να λέγονται ψέματα. Μπορεί κάποιος να πει την αλήθεια;

Υπάρχει πολιτική ευθύνη και κάνεις δεν την έχει αναλάβει.»

Σχετικά με το πανό για την τραγωδία των Τεμπών στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε « Το πανό θα μείνει για όσο χρειαστεί εκεί και θα το βάζουμε κάθε χρόνο.»

Η γνωριμία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Είναι γνωστό ότι ο Στέφανος Κασσελάκης γνωρίζεται προσωπικά από παλιά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Περιέγραψε πώς είχανε γνωριστεί: «Ο κ. Διαματάρης ήταν κοινός μας φίλος και αυτός με γνώρισε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αμερική. Μου είχε κάνει πρόταση για το υπουργείο ναυτιλίας.

Μου είχε πει ότι δεν υπάρχει συμμετοχή όταν είχαμε συναντηθεί κατ’ ιδίαν και από αυτά που μου είχε πει τότε τώρα κάνει τα αντίθετα.»

Αλεξης Τσίπρας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε εκτενώς στην σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα πριν αλλά και μετά το συνέδριο. Αναφέρεται και στην στάση του πρώην πρωθυπουργού πρίν την εκλογή προέδρου στο κόμμα λέγοντας: «Δεν πρόκειται να απαντήσω στο τι ψήφισε ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν ουδέτερος στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν πίσω από την εκλογή μου δεν με βοήθησε. Μου είχε πει ωστόσο ό,τι θέλω μπορώ να τον καλώ και να μου δίνει συμβουλές.

Το συνέδριο πλέον είναι στο παρελθόν. Θεωρώ ότι ο Τσίπρας έπρεπε να είχε έρθει στο συνέδριο με ενόχλησε που δεν ήρθε.

Ο Τσίπρας ξέρει τι αντιμετώπισε από το σύστημα όταν ήταν πρωθυπουργός. Τον αγαπώ και μετά το συνέδριο.

Δεν έχουμε μιλήσει μετά το συνέδριο με τον Τσίπρα όμως θα τον πάρω για να μιλήσουμε»

Η ''αστική'' εικόνα του

«Όταν λέμε ότι έχω αγνά κίνητρα ο κόσμος το καταλαβαίνει. Μπορεί η εικόνα μου να είναι αστική αλλά τα κίνητρά μου δεν είναι.

Η εικόνα μου δεν είναι ο λόγος που έχω τόση απήχηση. Αυτοί που με ψήφισαν θέλουν να είμαι αντίθετα στο σύστημα.

Στις αστικές περιοχές εγώ και η Αχτσιόγλου είχαμε τα ίδια ποσοστά .»

Ευρωεκλογές

Ρωτήθηκε επίσης για τις φιλοδοξίες που έχει για τις ευρωεκλογές και τι ποσοστά περιμένει λέγοντας: «Πιστεύω ότι στις ευρωεκλογές θα ξεπεράσουμε το 17% των βουλευτικών εκλογών. Θέλω να κάνουμε την απόλυτη ανατροπή. Ο στόχος είναι να γίνει ένα κόμμα βαθιά κοινωνικό και να έχει μια ιδεολογία.»

Το Όνομα του κόμματος

Για το όνομα και γενικότερα τις αλλαγές που πρέπει να έρθουν στον ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι:

«Πολύς κόσμος αναρωτιέται τι αλλαγές πρέπει να γίνουν γενικά και εμείς είμαστε ανοιχτοί σε αλλαγές. Δεν θέλω να αλλάξει το όνομα είμαι περήφανος για το όνομα.»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην σχέση του με την Όλγα Γεροβασίλη, τον Παύλο Πολάκη και στο εαν θα είναι υποψήφιος ο Νίκος Παππάς στις ευρωεκλογές:

«Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα δεν ήθελε να ηγηθεί του κόμματος η Όλγα .Πάντα είχα καλή σχέση με την Όλγα Γεροβασίλη.

Δεν αισθάνομαι πρόεδρος με διορία. Ο στόχος μου είναι η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Πιστεύω ότι θα γίνω πρωθυπουργός με τον ΣΥΡΙΖΑ».

«Η σχέση μου με τον Πολάκη είναι καλή. Έχω ένα σχέδιο θα το εκτελέσω και θα υπάρξουν αλλαγές.

Στη μητέρα του Παύλου βλέπω την γιαγιά μου. Είμαστε από το ίδιο μέρος . Έχουμε βέβαια άλλο στυλ.

Είναι έντιμος άνθρωπος που έχει προσφέρει στην διαφάνεια και στην υγειά.»

«Θα είναι υποψήφιος ο Νίκος Παππάς στις προκριματικές εκλογές».

Ο στρατός

«Σε 13 μέρες θα παρουσιαστώ είτε Θήβα είτε Σπάρτη. Θα κάτσω δυο εβδομάδες. Θεωρώ ότι είναι τιμή μου να υπηρετήσω την πατρίδα μου.

Ότι ισχύει για τους άλλους θα ισχύει και για μένα δεν επιθυμώ καμία ειδική μεταχείριση» είπε μιλώντας για την στρατιωτική θητεία του.

Το σπίτι στο κέντρο και ο Τάιλερ

«Είμαστε με τον Τάιλερ στο ενοίκιο αλλά ψάχνουμε να πάρουμε δικό μας σπίτι.

Ψάχνουμε στο κέντρο. Επίσης σκεφτόμαστε να παντρευτούμε με τον Τάιλερ το καλοκαίρι στην Ελλάδα.

Τα βράδια με βρισκόμαστε με φίλους. Όταν είμαστε σπίτι βλέπουμε σειρές. Βέβαια μας αρέσει πολύ η φύση και σε λίγο καιρό θα πάμε εκδρομή στην ορεινή Αρκαδία» είπε μεταξύ άλλων για τα σχέδια που έχει με τον σύντροφό του.

Συνέχισε λέγοντας: « Έχω σκεφθεί ότι κάποιοι μπορεί να μην με ψηφίσουν λόγω της προσωπικής μου ζωής.

Δεν περίμενα βέβαια να γινόμασταν viral.

Η ζωή μου είναι η ίδια. Πάω στο ίδιο γυμναστήριο και ένα πράγμα που μου λείπει είναι το τρέξιμο στη φύση».

Το Μαϊάμι

«Μου αρέσει ο αστικός τρόπος ζωής στο Μαϊάμι. Το σπίτι όμως πλέον το έχουμε ξενοικιάσει γιατί ήρθαμε στην Ελλάδα για να μείνουμε.»

Ο Μπέος

«Συνομίλησα με τον Μπέο πριν από μια βδομάδα τηλεφωνικά και δεν έχω σκοπό να εκδικηθώ κανέναν και δεν θέλω να διχάσω. Κατάλαβε ότι είμαι ακομπλεξάριστος. Μου ήρθε αυθόρμητα η έκφραση που είχα πει τότε για τον Μπέο» τόνισε για την σχέση του με τον δήμαρχο του Βόλου Αχιλλέα Μπέο.

