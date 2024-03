Life

Τηλεθέαση - “Το Πρωινό”: Στην πρώτη θέση και τον Φεβρουάριο

Στην πρώτη θέση της προτίμησης του τηλεοπτικού κοινού βρέθηκε η πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, με κεντρικό παρουσιαστή τον Γιώργο Λιάγκα.

Σταθερά πρώτο στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού ήταν «Το Πρωινό» και τον Φεβρουάριο. Η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών, μεταξύ των πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών, τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54, καταγράφοντας 14,3%, όσο και στο γενικό σύνολο σημειώνοντας 18%.

Με σταθερά ανοδική πορεία, ενδιαφέροντα θέματα, αποκλειστικά ρεπορτάζ και συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα, το «Πρωινό» ήταν και τον Φεβρουάριο η πιο απολαυστική πρωινή ομάδα, τόσο για τις γυναίκες, όσο και για τους άνδρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τηλεθέαση σε επιμέρους γυναικείο κοινό άγγιξε το 20,5%, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό σημείωσε 20,4%.

