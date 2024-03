Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Ανασχηματισμός: Τέλος ο Πολάκης από συντονιστής

Σημαντικές αλλαγές πραγματοποίησε στον ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασσελάκης. Ποια θέση παίρνει ο Παύλος Πολάκης.

Τις προαναγγελθείσες αλλαγές προσώπων σε κοινοβουλευτικό και κομματικό επίπεδο ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται, «στις θέσεις του Συντονιστή ΕΠΕΚΕ και της Αναπληρώτριας Συντονίστριας ΕΠΕΚΕ ορίζονται οι Γιάννης Σαρακιώτης και Ραλλία Χρηστίδου αντίστοιχα. Τομεάρχης Δικαιοσύνης αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, τομεάρχης Ναυτιλίας η Νίνα Κασιμάτη, τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής ο Γιώργος Ψυχογιός και τομεάρχης Διαφάνειας ο Παύλος Πολάκης».

Επιπλέον, «ο τομέας Ανάπτυξης εντάσσεται στον τομέα Οικονομικών και αναπληρώτρια τομεάρχης Οικονομικών ορίζεται η Μαρίνα Κοντοτόλη». Διευκρινίζεται, ότι σε περιπτώσεις ανάγκης Αναπλήρωσης των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων τα καθήκοντα αυτών θα ασκούνται από τους Χρήστο Γιαννούλη και Βασίλη Κόκκαλη.

Εξάλλου, τη θέση του Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής ομάδας αναλαμβάνει ο Θάνος Μωραϊτης.

Αναλυτικά η λίστα των Τομεαρχών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ:

Τομεάρχης Εξωτερικών: Ρένα Δούρου

Αν. Τομεάρχης Εξωτερικών- αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού: Όθων Ηλιόπουλος

Τομεάρχης Εθνικής 'Αμυνας: Ευάγγελος Αποστολάκης

Tομεάρχης Εσωτερικών: Γιώτα Πούλου

Αν. Τομεάρχης Εσωτερικών- αρμόδιος για Μακεδονία-Θράκη: Πέτρος Παππάς

Τομεάρχης Διαφάνειας: Παύλος Πολάκης

Τομεάρχης Οικονομικών: Νίκος Παππάς

Αναπληρώτρια Τομεάρχης Οικονομικών για θέματα Ανάπτυξης: Μαρίνα Κοντοτόλη

Τομεάρχης Υγείας: Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Τομεάρχης Παιδείας: Διονύσης Καλαματιανός

Αναπληρώτρια Τομεάρχης Παιδείας: Ράνια Θρασκιά

Τομεάρχης Δικαιοσύνης: Αλέξανδρος Αυλωνίτης

Αναπληρωτής Τομεάρχης Παιδείας αρμόδιος για τον αθλητισμό: Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

Τομεάρχης Πολιτισμού: Κυριακή Μάλαμα

Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη: Κώστας Μπάρκας

Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών: Χάρης Μαμουλάκης

Αναπληρώτρια Τομεάρχης Δικαιοσύνης αρμόδια για δικαιώματα & ισότητα: Έλενα Ακρίτα

Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: Βασίλης Κόκκαλης

Αναπληρωτής Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης αρμόδιος για την Κτηνοτροφία: Γιώργος Παπαηλιού

Τομεάρχης Εργασίας& Κοινωνικής Ασφάλισης: Γιώργος Γαβρήλος

Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής: Γιώργος Καραμέρος

Τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας: Μίλτος Ζαμπάρας

Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας: Συμεών Κεδίκογλου

Τομεάρχης Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής: Κατερίνα Νοτοπούλου

Τομεάρχης Τουρισμού: Καλλιόπη Βέττα

Τομεάρχης Μετανάστευσης & Ασύλου: Γιώργος Ψυχογιός

Τομεάρχης Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Νίνα Κασιμάτη



Σε ό,τι αφορά το εκτελεστικό Γραφείο, σημειώνεται ότι πλέον θα μετέχει και η η Όλγα Γεροβασίλη.

Το Ε.Γ. θα συνεδριάζει σε διευρυμένη σύνθεση, καθώς θα προσκαλούνται και οι:

Νίκος Παππάς, Ευάγγελος Αποστολάκης, Κυριακή Μάλαμα, Πάνος Ρήγας, Λευτέρης Κρέτσος και Γιάννης Μπουρνούς.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Τέλος, αναφέρεται ότι κατόπιν της παραίτησης του Αναπληρωτή Γραμματέα Γιώργου Βασιλειάδη, για τη θέση του Συντονιστή Οργανωτικού Γραφείου προορίζεται ο Γιάννης Βουλγαράκης.

