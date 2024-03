Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις εθνικές οδούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις εθνικές οδούς οδό Αθηνών – Κορίνθου και Αθηνών – Λαμίας, θα ισχύσουν για μέρες, λόγω μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών.

-

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις επόμενες μέρες στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου και Αθηνών – Λαμίας λόγω μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από 4 έως 7/3/2024 και τις 11-12/3, 14/3, 20-21/3/2024 (με εναλλακτικές ημερομηνίες 13/3, 18-19/3, 27-28/3 και 2/4/2024) θα πραγματοποιηθούν οι κατωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως εξής:

Σταδιακή απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, στο τμήμα της από τη Χ/Θ 15,570 έως την Χ/Θ 57,300 κατά τις ώρες 00΄-16.00΄.

Ολιγόωρος προσωρινός αποκλεισμός της μεσαίας και της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, καθώς και της Λ.Ε.Α., της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου από την Χ/Θ 25,600 έως την Χ/Θ 26,100 στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, κατά τις ώρες 22.00΄ της προηγούμενης έως την 06.00΄ της ημέρας μεταφοράς.

Ολιγόλεπτος ολικός αποκλεισμός και των δυο κατευθύνσεων κυκλοφορίας και της εισόδου της νότιας παράπλευρης οδού στο ρεύμα προς Αθήνα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου από την Χ/Θ 26,100 έως τη Χ/Θ 26,500 (Διόδια Ελευσίνας), κατά τις ώρες 02.00΄ έως 05.00΄ της ημέρας μεταφοράς.

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων, για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός βροχερός και το Σάββατο

Παγκόσμιου Κλειστού Στίβου: Στην έβδομη θέση η Γκούσιν

Γάζα – Μπάιντεν: Ελπίζω σε κατάπαυση πυρός πριν το ραμαζάνι