Περιφερειακή Υμηττού: Κλειστός ο δυτικός κλάδος το βράδυ του Σαββάτου

Ποιοι οι εναλλακτικοί δρόμοι που μπορούν να κινηθούν οι οδηγοί.

Κλειστός λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος θα παραμείνει από τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου 02/03/2024 έως τις 08:00 το πρωί της Κυριακής 03/03/2024, ο δυτικός κλάδος της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού στην κατεύθυνση προς Βριλήσσια / Ελευσίνα.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν να κινηθούν ως εξής:

Ευθεία προς Μαρκόπουλο – Αεροδρόμιο, μέσω του συνδετήριου κλάδου του κόμβου Λεονταρίου (κόμβος Υ7), έως τον Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Παιανίας (Σ.Ε.Α. Μεσογείων), όπου θα αναστρέψουν στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, ή

Ευθεία προς Ραφήνα, στη συνέχεια να αναστρέψουν προς Ελευσίνα μέσω του κόμβου Παλλήνης (κόμβος Υ8) χωρίς την εκ νέου καταβολή τέλους διοδίων και έπειτα μέσω του συνδετήριου κλάδου του κόμβου Λεονταρίου (κόμβος Υ7) να κατευθυνθούν προς Ελευσίνα.

