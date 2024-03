Life

Αριάνα Γκράντε: Ντουέτο με τη γιαγιά της στο νέο της άλμπουμ!

Το νέο άλμπουμ της με τίτλο, «Eternal Sunshine» και το ντουέτο με την γιαγιά της.

Το άλμπουμ της Αριάνα Γκράντε, «Eternal Sunshine», θα περιλαμβάνει ένα τραγούδι με τη γιαγιά της.

Η Αμερικανίδα ποπ σταρ, η οποία πρωταγωνιστεί ως «Glinda» στην επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του θεατρικού μιούζικαλ «Wicked», κυκλοφόρησε το νέο της LP στις 8 Μαρτίου.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι το άλμπουμ περιλαμβάνει 13 τραγούδια.

Μεταξύ των τραγουδιών που ανακοινώθηκαν είναι ένα single το οποίο τραγουδά με τη γιαγιά της, το Ordinary Things (Feat Nonna).

