Λάρισα: Κατέρρευσε στο γήπεδο 16χρονος ποδοσφαιριστής

Τι ακριβώς συνέβη και οδηγήθηκε ο ανήλικος ποδοσφαιριστής στο νοσοκομείο.

Τις αισθήσεις του έχασε 16χρονος κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικής αναμέτρησης στη Λάρισα με αποτέλεσμα να καταρρεύσει στο γήπεδο.

Ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Γιάννουλης στη Λάρισα και το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του onlarissa.gr, το συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν τις 17:30, όταν κατά τη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου και υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ο νεαρός αθλητής έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος.

Από την πτώση σημειώθηκε τραυματισμός, ενώ χρειάστηκε η μεταφορά του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, προκειμένου να του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

