Κοινωνία

Δολοφονία στη Νίκαια - Μπαλάσκας: Τι βρέθηκε στο αυτοκίνητο του δράστη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίσης ο αστυνομικός αναλυτής μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Στούντιο με θέα'' και για το μαχαίρωμα της 22χρονης κοπέλας στην Ερμού.

-

Για το μαχαίρωμα της 22χρονης κοπέλας στην Ερμού από έναν Ιρακινό μίλησε ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Στούντιο με θέα''.

Αρχικά ανεφέρθηκε στον δράστη λέγοντας «Ο άνδρας ήρθε από την Γερμανία και μετά τον έλεγχο διαπίστωσε ότι είχε συλληφθεί στη Γερμανία.

Θα εξεταστεί από ειδικό ψυχίατρο για να δούμε τι συμβαίνει.

Με ιδιαίτερα βάναυσα τρόπο την μαχαίρωσε».

Σχετικά με το γεγονός ότι το περιστατικό έγινε σε ένα πολύ κεντρικό σημείο της Αθήνας το οποίο έχει ισχυρή αστυνομική παρουσία ανέφερε: «Κυκλοφορούσε ώρα. στο σύνταγμα

Όταν πέρασε μπροστά από την αμάδα Δίας δεν το είχε στο χέρι το είχε βγάλει πιο κάτω και το κρατούσε και όταν πλησίασε η αστυνομία το έκρυψε

Αν δεν παρέμβαινε η αστυνομία θα είχαμε και άλλο θύμα.

Δεν μπορεί ούτε στην έρμου να έχουμε ανά πέντε λεπτά αστυνομικούς».

Επίσης ρωτήθηκε και για τον δράστη στη Νίκαια ο οποίος σκότωσε τον γαμπρό του και μετά αυτοκτόνησε. Είχε έρθει από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα τουλάχιστον μια βδομάδα πριν σκοτώσει τον γαμπρό του και στο αμάξι του βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα. Συγκεκριμένα ο κ. Μπαλάσκας είπε:

«Βρέθηκαν αποδείξεις από σούπερ μάρκετ 7 ημερών.

Ήταν μια βδομάδα τουλάχιστον εδώ. Ο δράστης ήταν σε σαλεμένη κατάσταση βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα στο αμάξι του.

Είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για εκδικητική πορνογραφία στην κουνιάδα του.

Είχε επίσης νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική».





Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ – Τραμπ: Μια ανάσα… από το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων

Καιρός: Τοπικές βροχές την Κυριακή

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών έως και τις 8 Μαρτίου