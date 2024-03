Οικονομία

“Ανακαινίζω Νοικιάζω”: Ανοίγει η πλατφόρμα - Ποιοι οι δικαιούχοι και οι όροι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε ξεκινά το πρόγραμμα για την ανακαίνιση σπιτιών τα οποία είναι κλειστά. Πόσα σπίτια πρόκειται να ανακαινιστούν, ποιοι οι δικαιούχοι του προγράμματος και οι όροι.

-

Την άμεση έναρξη του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» για την ανακαίνιση σχεδόν 12.500 κλειστών κατοικιών ανακοίνωσε προωθεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η απαιτούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση αναμένεται να εκδοθεί εντός των επόμενων ημερών, προκειμένου το πρόγραμμα να «τρέξει» από τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου.

Μάλιστα, εκτιμάται ότι μετά και την ψήφιση της ευνοϊκής προσθήκης που προβλέπει την δυνατότητα προκαταβολής μέρους της επιδότησης στους δικαιούχους του προγράμματος, αλλά και την δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα των ιδιοκτητών ή επικαρπωτών με ποσοστό κυριότητας/επικαρπίας ίσο με το 50%, το πρόγραμμα θα γίνει περισσότερο ελκυστικό προς τους ιδιοκτήτες.

Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, και με στόχο την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και την συγκράτηση των τιμών των ενοικίων στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου παραμένει το σενάριο για φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα που θα «ανοίξουν» τα κενά και αναξιοποίητα σπίτια και μάλιστα στην μακροχρόνια ενοικίαση. Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόταση που έχει καταθέσει η ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων), ζητείται η πλήρης φοροαπαλλαγή των εισοδημάτων από ενοίκια, για περίοδο τριών ετών, σε όσους ιδιοκτήτες προχωρήσουν στην σύναψη νέων μισθωτηρίων συμβολαίων.

Προϋπόθεση για την εξασφάλιση της φοροαπαλλαγής αυτής, είναι ασφαλώς το ακίνητο να ήταν κλειστό κατά το 2023, ή αντίστοιχα αν αξιοποιούνταν μέσω κάποιας πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης το ίδιο διάστημα (είχε δηλαδή ενεργό αριθμό μητρώου στο τέλος του έτους).

Πρόκειται για μια ρύθμιση, την οποία δεν έχει απορρίψει το Υπ. Οικονομικών, ωστόσο προς το παρόν, δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση. Είναι πάντως σημαντικό ότι το μέτρο αυτό στοχεύει όχι μόνο στα κλειστά ακίνητα, αλλά και σε όσα αξιοποιούνται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, δίνοντας ένα σημαντικό κίνητρο στους κατόχους τους.

Το πρόγραμμα



Σύμφωνα με την αρμόδια υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, εντός της επόμενης εβδομάδας, σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ κι αφού έχει γίνει η μεταφορά των πόρων από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής θα δημοσιευτεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση. Την ίδια ημέρα που θα δημοσιευθεί η ΚΥΑ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, στο gov.gr.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 50 εκατ. ευρώ και προβλέπει την επιδότηση του 40% της ανακαίνισης έως του ποσού των 10.000 ευρώ, με μάξιμουμ προκαταβολή τα 2.000 ευρώ. Αναγκαίες προϋποθέσεις τα σπίτια να είναι δηλωμένα κλειστά στο Ε2 και να διατεθούν για μακροχρόνιες μισθώσεις.

Μπορούν να συμμετέχουν ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές με ποσοστό κυριότητας/επικαρπίας ακόμη και ίσο του 50%, ενώ μέχρι πρότινος προβλεπόταν ότι το ποσοστό αυτό έπρεπε να είναι μεγαλύτερο του 50% επί του ακινήτου. Η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να μην αποκλειστούν ζευγάρια ή οικογένειες με ιδανικά μερίδια επί της εκάστοτε ιδιοκτησίας.

Επιδοτείται η ανακαίνιση κατοικιών που είναι έως 100 τ.µ. σε αστικά κέντρα και ο ωφελούμενος θα πρέπει να έχει οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ.

Η κατοικία δεν πρέπει να είναι δηλωμένη ως α' κατοικία, ούτε μισθωμένη και να είναι δηλωμένη ως κενή στο Ε2 του τελευταίου φορολογικού έτους. Επίσης, προβλέπεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ.

Για να λάβει την επιδότηση ο δικαιούχος θα πρέπει να καταθέσει:

Τιμολόγια που θα έχουν εξοφληθεί ηλεκτρονικά,

Ηλεκτρονικό μισθωτήριο μακροχρόνιας μίσθωσης της κατοικίας για τουλάχιστον 3 έτη.

Μιλώντας στη Βουλή, η κ. Ζαχαράκη επεσήμανε πως απώτερος στόχος της δράσης είναι να διευρυνθεί το οικιστικό απόθεμα καθώς διαρκώς, νέοι άνθρωποι, νέες οικογένειες κ.λπ. αναζητούν στέγη και τα ενοίκια αυξάνονται. Μάλιστα, συμπλήρωσε πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν είναι μόνο του αλλά εντάσσεται σε μια δομημένη στεγαστική πολιτική, την οποία περιλαμβάνει στεγαστικά προγράμματα ύψους 2,3 δισ. ευρώ.

Πηγή: euro2day.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ – Τραμπ: Μια ανάσα… από το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων

Καιρός: Τοπικές βροχές την Κυριακή

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών έως και τις 8 Μαρτίου