Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία – Άργος: Χτύπησε τη γυναίκα του με σίδερο και την περιέλουσε με βενζίνη

Ο 34χρονος δράστης συνελήφθη μετά την καταγγελία της συζύγου του, η οποία μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τριπόλεως.

Ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που κατήγγειλε μία 32χρονη, ερευνούν η δικαιοσύνη και η αστυνομία σε Αργολίδα και Αρκαδία, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, η 32χρονη, ενώ βρισκόταν την περασμένη Παρασκευή στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου της Τρίπολης, υπέβαλε μήνυση εναντίον του 34χρονου συζύγου της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, που καταγγέλθηκε ότι συνέβη στην πόλη του 'Αργους.

Μετά την υποβολή της μήνυσης, αστυνομικοί του τμήματος της Τρίπολης συνέλαβαν τον 34χρονο και τον οδήγησαν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή Ναυπλίου. Ο συλληφθείς ζήτησε και πήρε από τον ανακριτή προθεσμία για να απολογηθεί και θα οδηγηθεί εκ νέου αύριο στα δικαστήρια του Ναυπλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο θύτης φέρεται να χτύπησε με σίδερο τη γυναίκα του και να την περιέλουσε με χλωρίνη.

