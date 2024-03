Οικονομία

Επίδομα παιδιού: Πότε λήγει η προθεσμία

Με ποιους τρόπους μπορούν να υποβάλλουν αίτηση η δικαιούχοι. Πόσες οικογένειες αφορά το επίδομα παιδιού.

Τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση χορήγησης του επιδόματος του παιδιού έχουν οι δικαιούχοι μέχρι και τις 11 Μαρτίου.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως και τις 18.00 το απόγευμα της 11ης Μαρτίου, όπου θα κλείσει για να γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων και η εκκαθάριση της πληρωμής του πρώτου διμήνου έτους 2024.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, ή μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΟΠΕΚΑ με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Η πρώτη πληρωμή αναμένεται στις 29 Μαρτίου 2024.

Ωστόσο, σημειώνεται πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους δικαιούχους που δεν θα προλάβουν να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους, καθώς αιτήσεις θα μπορούν να γίνονται ανά διαστήματα, καθ'όλη τη διάρκεια του έτους.

Μάλιστα, η τελευταία προθεσμία για να λάβουν οι δικαιούχοι το σύνολο των επιδομάτων του 2024 εκπνέει στις 15 Ιανουαρίου 2025. Σε αυτή την περίπτωση οι δικαιούχοι θα λάβουν όλες τις δόσεις του '24 αναδρομικά.

Σημειώνεται πως το επίδομα παιδιού αφορά περί τις 800.000 οικογένειες με παιδιά και τα ποσά που θα δοθούν θα είναι ίδια με πέρυσι.

