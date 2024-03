Υγεία - Περιβάλλον

Τέμπη: Ο γιατρός που έδωσε την άδεια στον επιθεωρητή του ΟΣΕ επιστρέφει στα καθήκοντά του

Υπενθυμίζεται πως ο επιθεωρητής Λάρισας του ΟΣΕ, πήρε αναρρωτική άδεια 30 ημερών, μια μέρα μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη

Στα καθήκοντά του στη νευροχειρουργική κλινική του γενικού νοσοκομείου Βόλου επιστρέφει ο Νίκος Χαυτούρας, ο οποίος είχε τεθεί σε αργία, καθώς φέρεται να ενέκρινε την πολυήμερη αναρρωτική άδεια στον -προφυλακισμένο σήμερα για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών- επιθεωρητή του ΟΣΕ.

Το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Λάρισας έκανε δεκτή την προσφυγή του νευροχειρουργού και ακύρωσε την απόφαση περί αργίας του, λόγω -σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής εφημερίδας του Βόλου Εφημερίδα «Ελευθερία»- παραβίασης «της αρχής της μεροληψίας».

Το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ (σ.σ. με τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, τέθηκε εκτός ψηφοδελτίου με το οποίο ήταν υποψήφιος βουλευτής Μαγνησίας) και νυν περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλίας με την παράταξη της κ. Ελευθερίας Τζανακούλη, όπως είναι γνωστό τέθηκε σε αργία από τα καθήκοντά του, στις 7 Μαρτίου του 2023, καθώς φέρεται ότι, την επομένη της σιδηροδρομικής τραγωδίας, ο 62χρονος επιθεωρητής του ΟΣΕ από το Βόλο, απευθύνθηκε στη Νευροχειρουργική Κλινική του Γ.Ν. Βόλου όπου, επικαλούμενος πρόβλημα υγείας, ζήτησε και έλαβε αναρρωτική άδεια 30 ημερών.

Ο κ. Χαυτούρας είχε αρνηθεί τότε την κατηγορία και με δηλώσεις του στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, παρέπεμψε σε άλλον γιατρό, αλλά η αναρρωτική άδεια στον επιθεωρητή είχε προκαλέσει την παρέμβαση του τότε υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη, ο οποίος ζήτησε τη διερεύνηση της καταγγελίας, ενώ με την ολοκλήρωση της ΕΔΕ και με απόφαση της διοίκησης του Γ.Ν. Βόλου, ο νευροχειρουργός τέθηκε σε αργία ενός έτους.

