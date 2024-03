Τεχνολογία - Επιστήμη

Κεφαλονιά: Εννέα σεισμοί σε 1,5 ώρα - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Τι αναφέρει ο σεισμολόγος και Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Γεράσιμος Παπαδόπουλος,

-

Αρκετές ασθενείς σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στην Κεφαλονιά. Ο σεισμολόγος και Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι η «σεισμική δραστηριότητα στην Κεφαλονιά ξεκίνησε στις 27 Φεβρουαρίου».

Ο μεγαλύτερος σεισμός σήμερα στο νησί έφτασε τα 3,5 Ρίχτερ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. «Παρακολουθούμε την εξελισσόμενη σεισμική δραστηριότητα. Υπάρχουν δύο δυνατότητες σε τέτοιες περιπτώσεις που εξετάζουμε», συμπλήρωσε ο σεισμολόγος.

Και εξηγεί: «Μία να είναι αυτό που ονομάζουμε «σμηνοσειρά», δηλαδή σχετικώς μικρά μεγέθη που είναι περίπου ίδια μεταξύ τους 3,5, 3,4, 3,3 Ρίχτερ, όπως είναι η τρέχουσα περίπτωση και η δεύτερη, η πιο επικίνδυνη, να είναι προσεισμοί. Δεν είμαι υπέρ της δεύτερης άποψης».

